“Hafif ticari araç kiralaması sektöre yeni sayfa açabilir”
Port Filo Kiralama Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, şirket olarak hafif ticari araç kiralaması tarafında ciddi bir oyuncu olmak istediklerini belirterek, ”Lojistik ve kargo şirketlerinin hafif ticari araçlarda filo kiralama yöntemini tercih edecekleri bir süreç bekliyorum” dedi.
Necmi ÇELİK
Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’in de içinde yer aldığı Bacacı Grup kapsamında faaliyet gösteren Port Filo Kiralama 2022 yılında sektöre giriş yaptı. Port Filo Kiralama Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, hafif ticari araç kiralamasında da önemli bir oyuncu olmayı ve bu şekilde yenilikçi yaklaşımlarla lojistik sektörüne daha fazla fayda sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Ogün Bükülmeyen “ Biz rakiplerimizin elinden pay almaktan ziyade, gelişen, tekrardan büyümeye başlayan bir sektörün içine dahil olmuş olduk. O yüzden yeni oyuncuların girmesi eskilerin elinden bir pay almaktan çok, yeni müşterileri katmak açısından da önemli. Araç parkımızı ve kurumsal filo müşteri sayımızı da hızla büyütüyoruz” dedi. Ogün Bükülmeyen’in DÜNYA Gazetesi’nin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:
“Hedef tabana yayılmak”
Operasyonel kiralama sektöründe mevcut resim nasıl görünüyor?
2017 senesi Türkiye’de araç kiralama sektörünün en iyi olduğu bir dönemdir. Şu ana kadar en yüksek adedi yakalamış olduk sektör olarak. 2017 senesinde Türkiye’de operasyonel kiralama araç filosu yaklaşık 366 bin adet idi, şu anda 254 bin adet. 2024 son çeyrek Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre söylüyorum. 2017’de müşteri başı araç sayısı 6.5 adet civarındaydı. Şu anda bu rakam 10 adet. 2017 senesinden sonra bu rakam yani müşteri sayısı azaldı.
2018 senesinden itibaren başlayan döviz krizi ile beraber yavaş yavaş müşteri sayısı ve araç sayımız sektör tarafında azalışa girdi. 366 binden rakam 2021’de 238 bin adede kadar düştü. Sektörde müşteri başına araç adedi de 13 -14’lere kadar çıktı. Şimdi yavaş yavaş tekrardan bir yükselme trendine girdi sektör.
Bizim amacımız sektör olarak 2028 senesine kadar, 2017 senesinde olduğumuz seviyeleri yakalamak. Bizim sektörümüzde aslında bir müşteriye fazla araç olmasından ziyade müşteri başına daha az araç olması bizim için daha anlamlı. Bizim de amacımız sektör olarak tabana yayılmak. 2017 senesinde bunu ciddi anlamda gerçekleştirme yolunda gidiyorduk. Amacımız Avrupa’da ve ABD’de olduğu gibi daha tabana yayılan, sadece büyük müşterilerin olmadığı, küçük müşterilerin de dahil olduğu, hatta ileride Amerika’da şimdi çok popüler olan bireysel uzun dönemli kiralamaların da dahil olduğu bir tarafa doğru gitmek istiyoruz.
“Esnek kontrat önerdik”
Port Filo Kiralama olarak sektöre nasıl bir farklılaşma sunuyorsunuz?
Özellikle pandemi döneminde ve ondan sonra ortaya çıkan en büyük ihtiyaçlardan birisi sektörün daha esnek olması yönündeki beklentilerdi. Müşteriler tarafından bu çok dillendirildiği için biz de böyle bir boşluk gördük. Daha esnek kontratlar, daha esnek bir hizmet anlayışı sunmaya başladık. Normalde operasyonel kiralamada veya uzun dönem kiralamalarda 36 aylık, 48 aya varan kontratlar yapılıyor. Bu kontratlar müşteri tarafında çok hızlı değişen bir dünyada onları çok fazla bağlayıcı bir konuma geldi. Yani korkmaya başladılar bu kadar uzun kontratlar yapmaktan.
Çünkü vazgeçilen kontratlardan cayma bedelleri gibi önemli konular vardı. Biz burada örneğin bir esneklik getirdik. Yani müşterilere daha esnek kontratlar önerdik. Hem uzun vadede onları finansal açıdan koruyucu hem fiyat farklarından etkilenmeden kontratlarından daha çabuk vazgeçebilecekleri bir model geliştirdik. Böylece ihtiyacı olmayan araçların sırf kontrat yapıldığı için ellerinde kalması gibi bir pozisyondan müşterilerimizi çıkarmaya çalıştık. Böyle bir anlayışla geldik pazara. Çünkü özellikle 2023 senesinde sektör oyuncuları, rakiplerimiz çok fazla uzun dönemli sabit fiyat avantajı sunamadılar. Bizim gibi birkaç firma sundu.
Bu şekilde bir fark yaratabildik. Tabii sektörde çok büyük rakiplerimiz, çokuluslu firmalar var. Özellikle son dönemde küresel ölçekte birleşmeler yaşandı. Türkiye’de de operasyonlarını birleştirdiler ve birleştirdikten sonra çok büyük araç adetlerine ulaştılar. Bu büyük rakiplerle bu yeni kurulan firmaların birebir rekabet etmesi çok mümkün değil. Ancak daha butik hizmetler, müşterilerin daha yakından takip edildiği hizmetler sunarak ayrışmaya çalışıyoruz.
“Sektör yüzde 4-4,5 büyür”
Sektör 2024’te nerede duruyor? 2024 sonu ve gelecek dönem için öngörünüz nedir?
Biz 2022’den 2023’e sektör olarak yaklaşık yüzde 3.7'lik bir büyüme gördük. Yani 245 binden 254 bin gibi bir adede geldik. Şimdi ilk çeyrekte de bu rakamı koruduk operasyonel kiralama tarafında. Bizim büyümelerimiz açık söylemek gerekirse Türkiye ekonomisinin büyüme yüzdeleriyle çok paralel gidiyor. Yani biz bu sene Türkiye’deki büyümenin yaklaşık olarak yüzde 4- 4.5 civarında olacağını düşünürsek filo kiralama sektöründe de aşağı yukarı bu tarzda bir büyüme olur diye tahmin ediyoruz.Yani 254 binden 265 bin, 270 bin civarındaki rakamlara geliriz gibi gözüküyor. 2025 senesinden sonra özellikle 2026- 2028’i kapsayan dönemde daha rahat bir pazar ortamı olacağını düşünüyoruz. Sektörde büyüme ivmesi daha da hızlanacak inancındayız.
“Elektrikli araçlarla birlikte oyun değişebilir”
Elektrikli araçların gelişimi sizin pazarı nasıl etkiler?
Tabii burada elektrikli araç üreticilerinin Türkiye’ye yatırımları artacak görünüyor. Örneğin BYD’nin yatırımı başladı. Muhtemelen Cherry de gelecek, öyle gözüküyor. Herkes sadece binek elektrikli aracı konuşuyor. Ben şahsen bu yatırımlarla beraber hafif ticari elektriklide de yatırımlar olabileceğini bekliyorum. BYD tarafında mutlaka bir ürün geleceğini düşünüyorum.
Burada da oyun değişebilir ve o zaman bizim diğer kargo firmalarıyla da kiralama işine girme olasılığımız daha da artar. Sürat Kargo’yla elektrikli araç konusunda da görüşmelerimiz var. Sürat Kargo’nun kendisine ait birkaç tane denemek için aldığı elektrikli hafif ticari aracı da var. Nasıl bir verimlilik alabiliriz diye test ediyorlar. Operasyonel kiralamada hafif ticari araçların ve elektrikli araçların payının artışı için de yakın bir gelecekte daha uygun bir pazar ortamı oluşur diye düşünüyorum.
“Hafif ticari araçların kiralama pazarındaki payı artacak”
2009 senesinde yönetmeliklerin değişmesi neticesinde hafif ticari araç pazarından sektör çekilmek zorunda kaldı. Burada bir yönetmelik değişikliğinden dolayı 10 sene hafif ticari araç kiralamasına sektör ara vermiş oldu. 2019’da Yönetmelik tekrar değişti ve hafif ticari tarafta araç kiralamasının önü yeniden açıldı. Bu tabii ki bizim için sektör açısından çok sevindirici bir şey, çünkü hafif ticari araç kiralaması binek araç kiralamasıyla neredeyse hiçbir farkı olmayan, çok az operasyonel farklılıkları olan bir şey.
Tabii bu pazarın açılmasıyla beraber zaten sektör olarak hemen hafif ticari araçları ürün gamımıza dahil ettik. Port Filo olarak da aynı adımları attık. Bizim grup şirketlerimizden Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden biri olan Sürat Kargo’yla hafif ticari araçlar kiralaması tarafında çalışmaya başladık. Onunla yaptığımız çalışma, bizi diğer lojistik sektöründeki müşterilerle de tanıştırdı. Hafif ticari araç kiralaması tarafında aslında ciddi bir oyuncu olmak istiyoruz, yine bu sektörden biraz ayrıştığımız bir nokta bu olacak.