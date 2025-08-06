Haksız ÖTV farkı isteyene 684 bin lira ceza kesilecek

Bakanlık “Bu hususta aykırılık bulundu­ğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarları­nın alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili sa­tıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 liraya kadar idari para ceza­sı uygulanabilecektir” uyarısında bulundu.

Açıklamada, Bakanlık­ça yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüke­tici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şef­faf ve rekabetçi bir piyasa yapısı­nın tesisi konusunda taviz veril­mediği vurgulandı.

Bu amaçla, ge­rekli tüm düzenleyici adımların gecikmeksizin ve kararlılıkla atıl­dığı, denetimler sayesinde gerek­li hallerde idari yaptırımların et­kin ve caydırıcı şekilde uygulan­dığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “ÖTV oranlarında 24 Temmuz’da yapılan düzenleme­nin ardından Bakanlığımıza ula­şan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV deği­şikliğinden önce taşıtın vergile­rini (ÖTV ve KDV’sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etme­lerine rağmen, ÖTV değişikliğin­den sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer veril­mektedir. Bu tür uygulamalar yal­nızca tüketicileri mağdur etmek­le kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar ver­mektedir.”

Açıklamada, ÖTV de­ğişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yet­kili satıcılarına karşı gerekli ted­birlerin alınacağı bildirildi. Dü­zenlemelere aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gös­terilmeyeceği de belirtildi.