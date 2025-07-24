Haziran satışları sert düştü! AB otomobil pazarı alarm veriyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin 2025 yılı haziran ayı yeni otomobil satış verilerini yayımladı. Buna göre, AB genelinde yeni otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 düşerek 1 milyon 10 bin 201 adede geriledi.

Bu gerileme, Avrupa otomotiv pazarında yılın ilk yarısına damgasını vuran talep daralması ve ekonomik belirsizliklerin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yakıt tiplerine göre dağılım: Hibrit araçlar zirvede

Haziran ayında satılan otomobillerin yakıt tipine göre dağılımı şu şekilde oldu:

Hibrit araçlar: yüzde 33,8

Benzinli araçlar: yüzde 27,7

Tam elektrikli araçlar (BEV): yüzde 16,7

Plug-in hibrit araçlar: yüzde 9,3

Dizel: yüzde 9

Diğer yakıt türleri: yüzde 3,4

Bu tabloya göre, elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit araçların toplam satışlardaki payı yüzde 59,8’e ulaştı. Tam elektrikli otomobil satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 168 bin 488 adede yükseldi.

Büyük pazarlarda sert düşüş

Haziran ayında en büyük düşüşlerden biri İtalya’da yaşandı. Ülkedeki satışlar bir önceki yıla göre yüzde 17,4 azalırken, Almanya’da yüzde 13,8, Fransa’da ise yüzde 6,7 düşüş kaydedildi. Buna karşılık İspanya’da satışlar yüzde 15,2 artarak olumlu bir tablo çizdi.

6 aylık toplamda da düşüş

2025 yılının ocak-haziran döneminde Avrupa Birliği'nde toplam yeni otomobil satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 5 milyon 576 bin 568 olarak kaydedildi.

Markalara göre satış liderliği

Otomobil üreticileri bazında bakıldığında haziran ayında en fazla satış yapan gruplar şöyle sıralandı:

* Volkswagen Grubu: 270 bin 767 araç

* Stellantis Grubu (Peugeot, Fiat, Opel, Citroen): 158 bin 871 araç

* Renault Grubu: 131 bin 91 araç

* Toyota Grubu: 78 bin 673 araç