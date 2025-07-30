Hibritte gaza bastı! Toyota, ABD tarifelerine rağmen yükselişte: Hisseler yüzde 14 arttı

Toyota Motor, 2025 yılının ilk yarısında önemli pazarlarda hibrit araçlara olan talebin artmasıyla birlikte rekor düzeyde küresel satış gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD’nin ithal araçlara getirdiği yeni tarifelere rağmen, Toyota’nın satışları Ocak-Haziran döneminde yüzde 7,4 artarak 5,5 milyon adedin üzerine çıktı.

Toyota’nın iştirakleri Daihatsu ve Hino dahil olmak üzere toplam üretimi de aynı dönemde yüzde 8,8 yükselerek 5,5 milyon adede ulaştı. Şirketin Japonya’daki üretimi ise yaklaşık yüzde 20 oranında arttı.

Toyota’nın bu başarısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal araçlara uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik gümrük vergilerinden etkilenmek istemeyen tüketicilerin yıl başındaki hızlı alımları etkili oldu. Bu ay içinde varılan yeni ticaret anlaşmasıyla söz konusu vergi yüzde 15’e düşürüldü. Bu gelişmenin ardından Toyota hisseleri 23 Temmuz’da yüzde 14 değer kazandı.

ABD, 40,8 milyar dolarlık satış hacmiyle Japonya’nın en büyük otomotiv ihracat pazarı olmaya devam ediyor. Yeni gümrük tarifelerinden en fazla etkilenen üretici konumundaki Toyota, Washington ile Tokyo arasında daha fazla ticari yakınlaşma beklediğini belirtti.

Haziran ayında da yükseliş trendi sürdü. Aylık bazda küresel satışlar yüzde 2,7 artarak 937.246 adede ulaştı. Aynı ayda üretim ise yüzde 7,7 yükselişle 963.455 adet olarak kaydedildi.

Toyota’nın büyümesini destekleyen en önemli unsur hibrit araçlara olan talep oldu. Öte yandan, Tesla ve Çinli BYD gibi markaların öncülüğünde elektrikli araç pazarındaki rekabet giderek artıyor. Toyota, 2025 yılında şimdiye kadar yaklaşık 82.000 bataryalı elektrikli araç (BEV) satışı gerçekleştirdi; bu satışların büyük kısmı Japonya dışındaki pazarlarda yapıldı.