Honda CB125F yenilendi: Düşük tüketim, yüksek teknoloji! Start-stop özelliğiyle 730 km menzille sahip | Honda CB125F 2025 özellikleri

Honda, giriş seviyesindeki Naked motosiklet modeli CB125F’nin güncellenmiş versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Şirketin açıklamasına göre model, 139 bin TL’lik satış fiyatıyla bayilerde yerini aldı.

Tasarım ve donanım

Yenilenen CB125F, keskin hatlara sahip gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Geniş yakıt deposu, siyah susturucu, üç boyutlu Honda logosu ve koyu renkli ön cam granaj güçlü ve kompakt bir görünüm sağlıyor. Yan depo kaplamaları rüzgar yönlendirmeyi kolaylaştırıyor.

Modelde hem ön hem arka tarafta LED aydınlatmalar kullanılırken, dikey ışık imzası fark yaratıyor. 4,2 inçlik tam renkli TFT ekran, yakıt seviyesi, vites ve saat göstergeleriyle sürüş bilgilerini aktarıyor. Bluetooth akıllı telefon bağlantısı ve USB-C girişi, sürüş sırasında dijital cihaz kullanımını kolaylaştırıyor.

Motor ve performans

CB125F’nin 124 cc hava soğutmalı, tek silindirli eSP motoru, 7.500 devirde 8 kW maksimum güç, 6.000 devirde 10,9 Nm tork üretiyor. Model, 200 metre mesafeye 12,4 saniyede ulaşabiliyor.

Yakıt tasarrufu

Yakıt tüketimiyle öne çıkan model, 1,4 litre/100 km (66,7 km/litre) değerine ulaşıyor. 11 litrelik deposuyla 730 km’nin üzerinde menzil sunuyor. CB125F, manuel vitesli motosikletler arasında start-stop özelliği sunan ilk Honda modeli oldu. Bu sistem, kısa duraklamalarda motoru kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor.

Sürüş ve güvenlik

Honda CB125F, yüksek dayanımlı çelik çerçeve üzerine inşa edildi. Çift arka amortisör, beş kademeli yay sertliği ayarı ve önde 30 mm teleskopik çatal sürüş konforunu artırıyor. Frenlerde önde 240 mm disk ve arkada 130 mm kampana bulunuyor. Kombine Fren Sistemi (CBS) özellikle düşük hızlarda daha dengeli ve güvenli bir sürüş sağlıyor.

18 inç alüminyum dökme jantlar şehir içi kullanımda yol tutuşunu güçlendiriyor. Model, kırmızı, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.