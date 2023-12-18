Honda CR-V, hibrit teknolojisiyle Türkiye’de

Honda markasının en çok satan modellerinin başında gelen CR-V, altıncı jenerasyonuyla Türkiye’de. Geliştirilmiş hibrit sistemiyle gelen CR-V’nin boyutları da büyümüş. CRV’nin yeni nesli, gelişmiş yüzde 100 e:HEV hibrit teknolojisi ile yollara çıkarken, büyüyen boyutu, değişen tasarımı, verimli yakıt tüketimi, konforu, genişleyen donanım ve güvenlik özellikleriyle fark yaratıyor. Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 da Avrupa’da ilk kez CR-V e:HEV’de yer alıyor.

Honda mühendislerince sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanan bu sistemle sürüş güvenliği üst seviyelere taşınıyor. Tek donanım ve tek motorla satışa sunulan CR-V’nin fiyatı ise 3 milyon TL ve yaklaşık 750 adet satılması bekleniyor.

Konvansiyonel benzinli motorun yanında hibrit desteği de sunan CR-V dört tekerlekten çekişli. Selefine göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş siluetiyle yol hakimiyetini artıran CR-V’nin dış tasarımında şık çizgiler, çekici LED Stoplar, hareketli ve geniş panjur dikkat çekerken, iç mekanda 9 inç bilgi ekranı ve 10.2 inç dijital ekran bulunuyor. Oldukça donanımlı bir paketle gelen CRV’de ön arka koltuk ısıtma, önde koltuk soğutma, bolca saklama alanı, genişlemiş bagaj hacmi de mevcut. Jantlar 18 inç bagaj 579 litre. Arka koltuklarsa eğimli ve yatırılabiliyor.

Çoğu markanın aksine bazı teknolojilerde serinkanlı davranan Japonlar “treni kaçırıyorlar mı” o bilinmez ama 2.0 litrelik benzinli motor, çift elektrik motorlu CVT şanzıman, toplamda 335 Nm tork sunuyor. Oldukça sessiz iç mekanda motor gürültüsü pek yok. CR-V e:HEV’in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye olurken; 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Motor performansındaki artışa rağmen e:HEV sistemin sunduğu daha yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerleriyle dikkat çeken CR-V, 151 g/km (WLTP) karma karbon dioksit emisyon değeri ve 6,7 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değerine ulaşıyor.

Alıcı krediden umudu kesti

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de şu ana kadar 50 binden fazla CR-V sattıklarını, yeni modelin farklı bir kitleye de hitap edebileceğini söyledi. Kredili kullanımlarının bir sorun yarattığına dikkat çeken Kılıçer, “Geçtiğimiz yıllarda krediyle otomobil alma oranı Honda markasında %60 iken şimdi %15. Vatandaş krediye ulaşamıyor çok da umut yok. Motosiklet tarafında da güçlü yükselme yaşıyoruz. Yeni düzenlemeyle çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum” diye konuştu.