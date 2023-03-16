Honda “Hornet” modeli üç farklı renk seçeneğiyle Türkiye'de

Şirket açıklamasına göre, Honda'nın ilk kez 1998 yılında Avrupa yollarına çıkan modeli Hornet, yenilenen tasarımıyla geri dönüyor. Hornet, yıllar içerisinde Honda mühendislerinin teknolojileri ile geliştirilerek Honda'nın mirasındaki önemli modellerden biri haline geldi.

İtalya Roma'daki AR-GE tesisinde özellikle genç sürücülerin beklentileri doğrultusunda güçlendirilen ve tasarımı yenilenen CB750 Hornet, keskin çizgilere sahip minimalist görünüm ile modern bir "streetfighter" tarzını ortaya koyuyor. Honda'ya özgü denge, stabilite ve yol tutuşu özellikleriyle güç-ağırlık oranı sayesinde tüm sürüş koşullarında sürücüsüne üstün bir sürüş sağlıyor.

243 bin TL'den başlıyor

Honda için streetfighter konseptini temsil eden yeni CB750 Hornet, Honda'nın günümüz tüketici ihtiyaçları ile mirasını sentezleyen model olmasıyla öne çıkıyor. Honda'nın "efsane" modellerinden olan CB750 Hornet, yeni tasarımı ve güçlenen motoruyla 18 Mart'ta 243 bin TL'den başlayan fiyatı ve parlak inci beyazı, grafit siyah ve sarı olmak üzere üç renk seçeneği ile Honda bayilerindeki yerini alacak.

Honda mühendisleri, Hornet'e yüksek performans sağlayan yeni paralel iki silindirli bir motor geliştirdi. 92 beygir gücüne ulaşan yeni Hornet, sınıfında güçlü motosiklet olarak öne çıkıyor. Hornet, hem sürücülerin yüksek performans beklentisini hem de aynı zamanda orta devirlerde yüksek çekiş gücüyle pratik bir kullanım sunmak üzere tasarlandı.

Tamamen yenilenen kompakt ve hafif iki silindirli 755 cc motora sahip Hornet, 9.500 d/d'de ürettiği 92 HP (67,5 kW) maksimum güç ile mirasını korumaya devam ediyor. Motor aynı zamanda 7.250 d/d'de 75 Nm tork değeriyle alt ve orta devirler dahil tüm sürüş koşullarında yüksek çekiş gücü sunuyor.

Yeni CB750 Hornet modelinin yenilenmesi için Honda'nın motosiklet üretimi ve geliştirme konusundaki bilgi birikimi ve deneyimi öne çıkarken, özel egzoz ile birlikte patentli Vortex Akış Kanalları hava akışını hava kutusuna eşit olarak dağıtarak hassas gaz tepkisi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor.

4 farklı sürüş modu ulunuyor

İki silindirli motorda CBR1000RR-R Fireblade modelinden aktarılan Nikel-Silisyum karbür kaplamadan yararlanıldı. 8 supaplı silindir kafası sayesinde tüm bunlar kompakt bir yapıda bir araya geliyor. Kaydırmalı debriyaj özelliği, yumuşak bir his sunuyor, vites geçişlerde kolaylık ve sert fren veya hızlı vites düşürme anında arka tekerleğin kilitlenmemesini sağlıyor. Hornet, 4,35 lt/100km yakıt tüketimi değeri (WMTC modu) ve 15,2 litrelik yakıt deposuyla 340 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor.

Yeni Hornet'te ayrıca, 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Entegre Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü ile programlı Motor Gücü, Motor Freni ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü kombinasyonlarını içeren Standart, Spor ve Yağmur sürüş modunun yanı sıra sunulan Kullanıcı modunda ise sürücünün koşullara ve sürüş tarzına uygun olarak tercih ettiği kombinasyon seçilebiliyor. Bu modlar, sol gidon anahtarı ve TFT ekranı üzerinden yönetilebiliyor.

16,6 kilogram iskelet ağırlığına sahip

Yakıt deposu, eşekarısı kanadından esinlenilerek tasarlandı. Keskin tasarımlı ön grenajdan kuyruk tasarımına kadar tüm ayrıntılar Hornet'in sportif karakterini ortaya koyuyor. 16,6 kilogram iskelet ağırlığına sahip olan yeni Hornet'in, motor performansını yansıtacak şekilde ayarlanan yeni hafif çelik elmas bir iskeleti bulunuyor.

Dik sürüş pozisyonuna uygun 795 mm sele yüksekliği ile doğal oturma pozisyonu için geride konumlandırılan ayaklıklar ve geniş gidonlar farklı sürücülerin gereksinimlerini karşılıyor. Çeviklik ve geri bildirim için yeni çelik salıncakla birlikte ayarlanabilir ön yüke sahip arka amortisör, eğlence faktörünü en üst düzeye çıkarıyor. LED aydınlatmalar ve sinyaller otomatik olarak kapanıyor, sürüş güvenliği için ise Acil Durum Fren Sistemi bulunuyor.

Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi (HSVCS) aracılığı ile hem Android hem de ilk kez IOS cihazlar için sunulan gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile pratik, okunaklı ve tüm sürüş bilgilerini sürücüye anlık olarak aktaran 5 inçlik yüksek çözünürlüklü TFT renkli ekran sürüş keyfini destekliyor. Sürücünün tercihine göre analog veya grafik bar olmak üzere 4 tip hız/devir ekranının yanı sıra yakıt göstergesi/tüketimi, sürüş modu seçimi/motor parametreleri, vites seçimi ve devir sayacında vites değişim uyarısı bilgileriyle gösterge ekranı kişiselleştirilebiliyor.

Panel, sol gidondaki kumanda üzerinden yönetilirken; Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi (HSVCS) sayesinde sürüş anında telefon görüşmeleri, mesajlar, müzik ve navigasyonun sesli kontrolü gibi işlevlere erişim sağlanabiliyor.