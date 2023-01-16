Honda ve LG pil için el sıkıştı

Gün geçmiyor ki bir teknoloji şirketiyle bir otomotiv devi işbirliğine gitmesin. Otomobiller gün geçtikçe eski hallerinden farklılaşıp daha teknolojik, daha bağlanabilir taşıtlara dönüşse buna bizim gibi benzin kafalılar biraz üzülse de gerçekler ortada. Hepimizin elinde cep telefonu var ve telefonlarımızın otomobillerde olmasını nasıl istiyorsak otomobiller de benzer teknolojileri bünyesinde barındırmak zorunda kalıyor. En temel gereksinim ise pil. Bu noktada Honda ve LG Energy Solution 3.5 milyar dolarlık bir ortak yatırımla yola çıkıyor.

Honda daha önce yapılan açıklamalarda 2030 yılına kadar 30 farklı elektrikli, elektrik motorlu modeli piyasaya süreceğini açıklamıştı. Yatırımın 4.4 milyar doları da aşacağı açıklamalar arasında. Honda gelecek 7 yıl içinde yaklaşık 2 milyon adet EV model üretecek. İki markanın işbirliği çerçevesinde yaklaşık 2.200 kişinin de istihdam edileceği öğrenildi. Fabrika Amerika Ohio’da olacak ve yıllık 40GWh üretim kapasitesine de sahip olacak. Son dönemde Amerika’nın çip için yapmış olduğu yatırımlar da bu sayede meyvesini vermeye devam ediyor.