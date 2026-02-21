Honda’dan kritik geri çağırma! Yüz binlerce araçta 'tekerlek düşme' riski

Otomotiv sektöründe güvenlik alarmı veren yeni bir gelişme yaşandı. Japon otomotiv devi Honda, üretim kaynaklı ciddi bir güvenlik riski nedeniyle on binlerce Civic modelini geri çağırma kararı aldı. Avrupa Komisyonu kayıtlarına göre söz konusu hata, sürüş sırasında tekerleklerin gevşeyip ayrılmasına ve kazalara neden olabilecek potansiyel bir risk taşıyor.

Somunlar yeterince sıkılmamış

Geri çağırma kararının nedeni, bazı araçlarda tekerlek somunlarının yeterli sıkılıkta monte edilmemesi olarak açıklandı.

Avrupa Komisyonu’nda yer alan geri çağırma bildirimine göre, alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde somunların sıkma torkunun olması gerekenden düşük olduğu tespit edildi.

Araç hareket halindeyken somunların gevşeyebileceği ve bunun da şu riskleri doğurabileceği belirtildi:

- Tekerleğin araçtan ayrılması

- Trafik kazası riski

- Sürücü ve yolcular için yaralanma tehlikesi

Yetkililer ayrıca bu durumun Avrupa Birliği’nin motorlu araçların onayı ve piyasa gözetimiyle ilgili güvenlik düzenlemelerine uygun olmadığını vurguladı.

Geri çağırma Avrupa genelinde uygulanıyor

Geri çağırma süreci, Avrupa Komisyonu’na bağlı Adalet ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındı. Sorunun şu ülkelerdeki araçları etkilediği açıklandı:

- Almanya

- Fransa

- Portekiz

- İsveç

- Slovakya

- İngiltere

İngiltere'de 2017-2021 yılları arasında üretilmiş toplam 46 bin 152 Honda Civic modelinin bu riskten etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Honda: Araçlar kullanılmaya devam edilebilir

Honda, araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçileceğini ve gerekli kontrollerin yapılacağını duyurdu. Araç sahipleri dilerse en yakın Honda bayisine başvurarak araçlarının durumunu kontrol ettirebilecek.

Bayiler tarafından yapılacak incelemede sorun tespit edilirse gerekli teknik düzeltmeler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Honda ayrıca sürücülerin endişelerini azaltmak için mevcut durumda Civic modellerinin güvenli olduğunu ve araçların kullanılmaya devam edilebileceğini açıkladı.

Araç sahipleri online kontrol yapabiliyor

Honda, araç sahiplerinin resmi internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol edebileceğini duyurdu.

Şirket, bu tür geri çağırmaların genellikle araç tasarımı, üretimi veya teknik özelliklerinden kaynaklanan ve sürücü, yolcular veya diğer yol kullanıcıları için ciddi yaralanma riski oluşturabilecek güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.