Tesla'nın talebi reddedildi: 243 milyon dolar tazminat kararı onandı

Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi otopilot ile ilgili yıllardır süren en kritik davalardan birinde mahkeme nihai tutumunu ortaya koydu.

ABD’de federal yargıç, 2019 yılında bir kadının hayatını kaybettiği ve erkek arkadaşının ağır yaralandığı kazada Tesla aleyhine verilen 243 milyon dolarlık tazminat kararını geçerli buldu.

Tesla kararı temyize götürecek

ABD’nin Florida eyaletinde görev yapan Federal Bölge Yargıcı Beth Bloom, Tesla’nın jüri kararını geçersiz kılma talebini reddetti. Kamuoyuna açıklanan kararda, mahkemede sunulan kanıtların Ağustos 2025’te verilen jüri kararını “fazlasıyla desteklediği” belirtildi.

Yargıç Bloom ayrıca Tesla’nın kararı bozmayı gerektirecek yeni bir hukuki argüman sunmadığını ifade etti. Tesla’nın CEO’su Elon Musk liderliğindeki şirketin kararı temyize götürmesi bekleniyor. Ancak Tesla’nın avukatları karar sonrası yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Kaza 2019’da Florida’da meydana geldi

Dava, 25 Nisan 2019 tarihinde Florida’nın Key Largo bölgesinde meydana gelen ölümcül trafik kazasına dayanıyor.

George McGee isimli sürücü, 2019 model Tesla Model S aracını kullanırken yere düşürdüğü telefonunu almak için eğildi. Bu sırada yaklaşık 100 km hızla ilerleyen araç, yol kenarında park halinde bulunan SUV’nin yanında duran Naibel Benavides Leon ve Dillon Angulo’ya çarptı.

Kazada 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon hayatını kaybederken, Dillon Angulo ağır yaralandı.

Tesla yüzde 33 kusurlu bulundu

Jüri, kazada Tesla’nın yüzde 33 oranında sorumlu olduğuna hükmetti. Karar kapsamında; Leon'un mirasçılarına 19,5 milyon dolar tazminat. Dillon Angulo’ya 23,1 milyon dolar tazminat. taraflar arasında paylaştırılmak üzere 200 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verildi.

Kazaya neden olan sürücü George McGee ise daha önce davacılarla ayrı bir anlaşma yaparak uzlaşmaya varmıştı.

Bu karar, Tesla’nın otopilot sistemiyle bağlantılı ölümcül bir kazaya ilişkin federal jüri tarafından verilen ilk büyük tazminat kararı olarak kayıtlara geçti.

Tesla: Tek sorumlu sürücü

Tesla, kararı bozma talebinde kazanın tek sorumlusunun sürücü George McGee olduğunu savundu. Şirket, Model S aracında herhangi bir teknik kusur bulunmadığını ve verilen kararın “sağduyuya aykırı” olduğunu öne sürdü.

Tesla ayrıca otomobil üreticilerinin, dikkatsiz sürücülerin neden olduğu tüm kazalardan sorumlu tutulamayacağını belirtti. Florida yasalarına göre cezai tazminat için gerekli olan “insan hayatına karşı pervasızlık” şartının oluşmadığını savundu.

Boumel: Otopilot hazır olmadan piyasaya sürüldü

Davacıların avukatı Adam Boumel ise mahkemenin kararından memnun olduklarını açıkladı.

Boumel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tesla en başından beri sorumluluk almayı reddetti. Autopilot kusurluydu ve Tesla bu sistemi hazır ve güvenli olmadan yola çıkardı.”