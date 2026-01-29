Tesla'da radikal dönüşüm: İki modelin üretimi durduruluyor, fabrikalar robot üretecek

Tesla'nın net kârı 2025'in son çeyreğinde yıllık yüzde 61 düşerken, gelirler de geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolara geriledi. Şirket ilk kez böyle bir gerileme kaydederken Elon Musk, Model X ve Model S'in üretiminin sonlandırılacağını açıkladı. Tesla'nın amiral gemisi Model S ve X programlarının önümüzdeki çeyrekten itibaren kademeli olarak durdurulacağı öğrenildi.

Fabrikalar robot üretecek

Kaliforniya'da Model S ve X için kullanılan üretim tesisleri de Tesla'nın insansı robotu Optimus'un üretimi için yeniden düzenlenecek. Tesiste yılda 1 milyon Optimus robot üretimi gerçekleşecek.

Üretimin 2026 yılı sonuna kadar başlaması ve robotların 2027 yılında satışa sunulması planlanıyor. Musk, Optimus'un "tüm zamanların en büyük ürünü" olacağını ve otonom araçlarla birlikte yoksulluğun olmadığı bir dünya yaratacağını iddia ediyor.

Gelirler düşerken beklentiler aşıldı

Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğinde otomobil satışlarındaki düşüşe rağmen Wall Street beklentilerini aşmayı başardı. Şirketin hisse başına kârı 0,50 dolar ile 0,45 dolarlık beklentinin üzerine çıkarken, toplam gelir 24,9 milyar dolar ile tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın otomotiv gelirleri yıllık bazda yüzde 11 geriledi. Tesla, bu düşüşle birlikte şirket tarihinde ilk kez yıllık toplam gelirde daralma yaşadı. 2025 genelinde gelirler yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara indi.

Şirket, önümüzdeki dönemde büyüme stratejisinin merkezine yapay zekâ ve otonom sürüş teknolojilerini koyacağını vurguladı. Bu kapsamda Tesla, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'ya 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını doğruladı. Ayrıca, 2026 yılı içinde Cybercab, Tesla Semi ve Megapack 3 modellerinin seri üretimine başlanması hedefleniyor.

Austin, Teksas'ta güvenlik gözetmeni olmaksızın başlatılan Robotaksi testleri de bu stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Tesla'nın otomotiv pazarındaki payının, özellikle Çinli rakibi BYD karşısında gerilemesi ve Cybertruck satışlarındaki yüzde 48'lik düşüş, Musk'ın neden tamamen robotik ve otonom sürüş teknolojilerine odaklandığını açıklıyor.