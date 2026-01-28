Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Sıradaki saldırı daha kötü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarını sürdürdü. Iowa’daki konuşmasında İran’a “başka bir donanmanın” ilerlediğini söyleyen Trump, yeni açıklamasında olası bir saldırının önceki operasyonlardan çok daha ağır olacağını vurguladı.

"İran'la adil anlaşma istiyoruz"

Trump, İran’la “adil ve dengeli, herkesin çıkarına olan” bir anlaşma istediklerini belirtirken, aksi bir durumda askeri seçeneğin masada olduğunu yineledi. ABD Başkanı, “Devasa ve yüksek güce sahip bir donanma İran’a doğru ilerliyor. Gerekirse görevini güç kullanarak yerine getirecek” ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki saldırı daha kötü olacak"

Trump "Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli. İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve İran'ın büyük ölçüde tahrip edildiği 'Gece Yarısı Çekiç Operasyonu' gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrarlanmasına izin vermeyin" dedi.