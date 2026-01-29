ABD basını İran'a düzenlenecek saldırı için tarih verdi

Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseliyor. Washington yönetimi askeri baskıyı artırırken, Tahran cephesinden “emsalsiz karşılık” uyarısı geldi. ABD medyası ise olası bir çatışmanın başlangıcına ilişkin dikkat çekici bir tarih öne sürerek çeşitli senaryoları gündeme taşıdı.

Trump tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Tahran için zamanın daraldığına” vurgu yaptı. Trump, İran’ın nükleer program konusunda anlaşmaya yanaşmaması halinde, önceki adımlara benzemeyen son derece sert bir askeri yanıt verileceğini söyledi. Açıklamada, İran’a doğru güçlü bir ABD deniz kuvvetinin ilerlediği de belirtildi.

ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile ona eşlik eden muhriplerin İran’a yaklaştığı, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi’nde ise üç Amerikan muhribinin daha görev yaptığı bildirildi. Öte yandan Boeing C-17 nakliye uçakları ile KC-135 yakıt ikmal uçaklarının bölgedeki uçuş yoğunluğundaki artış dikkat çekti.

Savunma analistlerinin “Demir Yumruk” olarak nitelendirdiği F-16, F-15E Strike Eagle ve A-10 Thunderbolt II tipi savaş uçaklarının İran sınırına yakın noktalara konuşlandırıldığı, THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerinin de güçlendirildiği aktarıldı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurlarının bölgeye sevk edilme ihtimali de gündemde.

Olası saldırı için tarih verildi

ABD basınından Fox News, Trump’ın 30 Ocak’a kadar İran’a fiili bir deniz ablukası uygulanması için donanmaya talimat verdiğini öne sürdü. Haberde, Washington yönetiminin İran’daki iç karışıklıklar üzerinden askeri personele “halkın yanında durmaları” çağrısında bulunduğu, bunun karşılığında ise yaptırımların kaldırılabileceği mesajını verdiği iddia edildi.

Uzmanlar, Basra Körfezi’nin tamamen kapatılmasının doğrudan geniş çaplı bir bölgesel savaşa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle daha olası senaryonun, siyasi olarak “abluka” olarak tanımlanan ancak askeri açıdan yüksek risk barındıran yoğun gemi denetimleri ve sürekli gözetim faaliyetleri olduğu ifade ediliyor.