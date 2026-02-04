Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi

İstanbul’da TEM Otoyolu Esenyurt mevvkisinde yaşanan kazada, Tesla marka bir otomobilin otopilot modundayken ters istikamete girdiği iddia edildi. Kaza anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde, Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün otopilot modunda ilerlediğini belirttiği Tesla marka araç, henüz bilinmeyen bir nedenle ani şekilde karşı şeride daldı. Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluştu.

Tesla: Kullanıcı hatası

Kaza anı kameralara yansırken, sürücü olay sonrası dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi. Sürücü, çarpışmaya rağmen hava yastıklarının açılmadığını öne sürerek durumu firmaya bildirdiğini ifade etti. Ancak sürücünün aktardığına göre, firmadan gelen yanıtta kazanın “kullanıcı hatası” olarak değerlendirildiği belirtildi.