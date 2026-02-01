Londra’da film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli şüpheliler camları balyozla kırıldılar

İngiltere’nin başkenti Londra’da dün sabah saatlerinde bir kuyumcu soygunu yaşandı. Yerel saatle 10.30 sıralarında, yüzleri maskeli iki kişi Londra’nın Richmond bölgesindeki bir kuyumcu mağazasını hedef aldı.

Şüphelilerin, çevredeki vatandaşların gözü önünde mağazanın camını balyozla kırarak vitrindeki değerli eşyaları çaldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Yakındaki bir dükkandan çekilen görüntülerde, soyguncular vitrindeki eşyaları hızla çantaya doldururken, mağaza çalışanlarının panik içinde vitrinlerin arkasından soyguna engel olmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Kısa sürede eşyaları ele geçiren şüpheliler, olayı hayretle izleyenlerin bakışları arasında bölgeden koşarak uzaklaştı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.