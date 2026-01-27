Google Haberler

Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Karadeniz'e ulaştı

Türkiye'nin enerji filosuna katılan en yeni ve modern üyelerinden biri olan derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Filyos Limanı'na ulaştı. Sabah saatlerinde limana ulaşan dev gemi, kule montajı ve teknik hazırlıkların ardından Karadeniz'de göreve başlayacak.

Güney Kore'deki inşasının ardından Mersin Taşucu'na ulaşan ve adını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Yıldırım, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için kulesi demonte edilmiş halde Karadeniz'e açıldı.

228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan Yıldırım Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'na ulaştı. Burada geminin sökülen sondaj kulesi yeniden birleştirilecek. Yaklaşık 200 personele ev sahipliği yapan ve helikopter pistiyle donatılan gemi, Nisan ayında operasyonel hale gelerek sondaj faaliyetlerine start verecek.

Karadeniz'de 5'li devler ligi

Yıldırım'ın envantere girmesiyle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükselmiş oldu. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinin ardından Yıldırım'ın da bölgeye gelişiyle, Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir hamle daha yapmış olacak.

Bakanlıktan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına yalanlamaBakanlıktan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına yalanlamaEkonomi
Gıda denetimlerinde yaka kameralı dönem başlıyorGıda denetimlerinde yaka kameralı dönem başlıyorEkonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Antalya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ev, sera ve araçlar zarar gördü
Antalya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ev, sera ve araçlar zarar gördü
Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların koşarak kaçtığı anlar kamerada
Halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların kaçtığı anlar kamerada
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Beşiktaş'ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı
Beşiktaş'ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık yaşadı: İşte o anlar...
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık yaşadı: İşte o anlar...
İran'da ABD karşıtı dev afiş meydana asıldı
İran'da ABD karşıtı dev afiş meydana asıldı
Avokado bahçesine gece baskını: 500 bin liralık vurgun
Avokado bahçesine gece baskını: 500 bin liralık vurgun
Kuşadası’nda sel suları denizi kahverengiye boyadı
Kuşadası’nda sel suları denizi kahverengiye boyadı
Macron’un Davos tarzı Trump’ın diline düştü
Macron’un Davos tarzı Trump’ın diline düştü
Macron'un güneş gözlükleri sosyal medyanın diline düştü
Macron'un güneş gözlükleri sosyal medyanın diline düştü
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenler'de İETT otobüsü kontrolden çıktı, facia kıl payı atlatıldı
Esenler'de İETT otobüsü kontrolden çıktı, facia kıl payı atlatıldı