Google Haberler

Bakanlıktan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan “çocuğu okula giden ev hanımlarına destek” içeriklerinin Bakanlıkla ilgisi olmadığını, bu paylaşımların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan kişilerce yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarının, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

2026'da özel eğitim için verilecek destek tutarları belli oldu2026'da özel eğitim için verilecek destek tutarları belli olduEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar