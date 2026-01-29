Çanakkale Boğazı’nda torik akımı gecikmeli geldi: Kilosu 700 liradan tezgahlarda

Çanakkale Boğazı’nda beklenen torik balığı akımı geç de olsa geldi. Normal iklim şartlarında kasım ve aralık aylarında gelmesi beklenen torik balığı ocak ayı sonunda görüldü. Kilosu 700 liradan satılan torik balığı, balıkçı tezgâhlarında hareketlilik yarattı.

Çanakkale’de balık hali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, mevcut bolluğun özellikle gırgır tekneleri tarafından tespit edildiğini belirterek, “Mevcut torik bolluğunu gırgır tekneleri buldu. Hem vatandaşlarımız hem balıkçılar sevindi” dedi.

"Omega 3 bakımından çok faydalı bir balık"

Torik balığının geç de olsa denizlerde kendini gösterdiğini ifade eden Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denizlerimizde torik balığı bollaştı. Bu balığın kasım, aralık aylarında olması gerekirdi ama ocak sonuna doğru piyasaya çıktı. Biz bunu iklim değişikliğine bağlıyoruz. Torik balığının kilosunu tezgahlarda 700 liraya satıyoruz. Balıklar 3-5 kilo arasında oluyor. İsteyenlere somon balığı gibi dilim dilim de satabiliyoruz. Torik tezgahlarda yerini aldı gayet lezzetli, yağlı ve omega 3 bakımından çok faydalı bir balık."

Balık fiyatlarında son durum

Av sezonu boyunca fiyatların hava koşulları ve bolluğa göre değiştiğini belirten Tunç, “Vatandaşlarımız torik balığı tüketebilirler. Onun yanı sıra hamsimiz güzelleşmeye başladı, son 2 gündür lezzetli bir hamsi atağı var 250-300 lira banında değişiyor fiyatları. İstavritimiz bol miktarda, fiyatı 250 lira. Onun haricinde tekir, mezgit gibi balıklar da havlara göre fiyat değişikliği yaşanabiliyor. Bu balıklar havalar estiğinde azalıyor ve fiyatları yükseliyor, güzel havalarda ise fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Boğaz'dan deniz çupralarımız geliyor. Deniz levreğimiz başladı. Sezon başında lüferimiz boldu. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir lüfer bolluğumuz oldu. Lüferin fiyatı mevsimsel olarak azaldığı için 3-4 katına çıktı. Palamut yoktu bu sezon denizlerimizde hala daha yok. Torik sezon başında yoktu şimdi görülmeye başlandı" dedi.