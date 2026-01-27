Google Haberler

Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere kapaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören kıtasını selamladıktan sonra Erdoğan'la birlikte yürüyen Tinubu, halıya takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından, tören kıtasını selamlamak üzere platformdan inen konuk Cumhurbaşkanı Tinubu, yürüyüş sırasında dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredeki görevlilerin ve protokol yetkililerinin anlık müdahalesiyle ayağa kalkan Tinubu, tören alanındaki yerini yeniden aldı.

