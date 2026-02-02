Google Haberler

İstanbul Boğazı’nda demiri dolanan kargo gemisi, Büyükdere Liman'ına demirlendi

İstanbul Boğaz'ında demiri dolanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere Liman'ına demirlendi

Çayırova'dan kalkan ve Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na gitmek için İstanbul Boğazı’ndan geçen San Marino bayraklı 108 metrelik kargo gemisi Lady Sham akşam saatlerinde boğaz geçişi esnasında demirlerinin henüz bilinmeyen bir cisme dolanması sonucu Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürüklenen gemi kurtarma botlarına halat vermedi. Ekipler tarafından çekilen gemi güvenli bir şekilde Büyükdere Liman'ına demirletildi.

Öte yandan geminin boğazda sürüklenme anları gemi takip sisteminde anbean görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli şüpheliler camları balyozla kırıldılar
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu
Ataşehir'de iş yeri yangını: Müdahale sürüyor
Ataşehir'de iş yeri yangını: Müdahale sürüyor
Mersin sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı
Mersin sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Çanakkale Boğazı’nda torik akımı gecikmeli geldi: Kilosu 700 liradan tezgahlarda
Çanakkale Boğazı’nda torik akımı gecikmeli geldi: Kilosu 700 liradan tezgahlarda
Avrupa Ligi yolunda korkunç kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti
Avrupa Ligi yolunda korkunç kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti
Hakkari Yüksekova'da eksi 30 derecede yaşam mücadelesi: Tilki kar üzerinde dondu
Yüksekova’da Sibirya soğukları: Tilki ayakta dondu
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere kapaklandı
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere kapaklandı
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Karadeniz'e ulaştı
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Karadeniz'e ulaştı
Antalya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ev, sera ve araçlar zarar gördü
Antalya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ev, sera ve araçlar zarar gördü
Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların koşarak kaçtığı anlar kamerada
Halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların kaçtığı anlar kamerada
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti