Hyundai 135 bin Santa Fe modelini geri çağırdı! Yangına sebep olabilir...
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’nin 135 binden fazla Santa Fe modelini olası yangın riski nedeniyle geri çağırdığını açıkladı. İncelemelerde bazı araçlarda marş motorunun hatalı monte edildiği tespit edilirken, bu durumun kaza anında kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceği belirtildi. Hyundai, geri çağırma kapsamında araçların ücretsiz olarak kontrol edilip gerekli onarımların yapılacağını duyurdu.
Yangına sebep olabilir
Açıklamaya göre, yapılan incelemelerde bazı araçlarda marş motorunun hatalı monte edilmiş olabileceği tespit edildi. Bu hatanın, kaza anında elektrik kısa devresi riskini artırarak yangına sebep olabileceği belirtildi.
Hyundai'nin geri çağırma programı kapsamında araçların kontrol edilip gerekli onarımların yapılacağı ifade edildi.