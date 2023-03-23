Hyundai elektrikli araçlar için şarj robotu üretti

Hyundai Motor Grubu, elektrikli araçlar (EV) için otomatik şarj robotu (ACR) geliştirdiğini açıkladı. Hyundai, elektrikli otomobillerin şarj bağlantı noktasındaki erişebilirlik sorunlarını da ortadan kaldırmış oluyor. Otomatik Şarj Robotu, şarj işlemi için istasyona gelen araca kabloyu otomatik olarak takarken aynı şekilde şarj tamamlandığında da kabloyu araçtan çıkarıyor.

Yapay bir zeka ile çalışan bu robot, araç tamamen park konumuna geldiğinde şarj portunu açmak için araçla iletişim kuruyor ve içine monte edilmiş bir 3D kamera aracılığıyla tam konumu ve açıyı hesaplıyor.

Robot daha sonra şarj cihazını alarak aracın şarj portuna sabitliyor ve şarj seansını başlatıyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını çıkarabiliyor. Hatta aracın tekrar hareket edebilmesi için şarj portunun kapağını da kapatıyor.

Olası kazalara karşı lazer sensör kullanılıyor

ACR’nin özellikle karanlık ortamlarda şarj işlemini daha kolay ve rahat hale getirmeye yardımcı olması hedefleniyor. Aynı zamanda bu kablolar, yüksek hızlı şarj için olduğundan daha kalın ve ağır. Özellikle kadın ve engelli kişilerin daha hareket edebilmeleri için bu tip robotlar yakın gelecekte insanlığa daha fazla yardımcı olacak.

Çoğu EV şarj cihazı, açık havada ve korunaksız olarak hizmet veriyor. Tüm bu olumsuz hava şartlarını değerlendiren mühendisler, Kore’deki Ar-Ge merkezinde bir elektrikli araç şarj istasyonu kurdu ve robotun çeşitli koşullardaki performansını değerlendirdi. Ayrıca mühendisler, robotun araçları algılaması ve olası kazaları önlemesi için de lazerli sensörlerden faydalanıyor.

ACR, 31 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında 2023 Seoul Mobility Show'da sergilenecek ve daha sonra seri üretime geçerek dünyanın birçok ülkesinde şarj istasyonlarda kullanılmaya başlanacak.