Hyundai, IONIQ 6'nın donanımını yeniledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, D-sedan segmentindeki modeline, "Advance" adıyla Türkiye’ye özel bir donanım hazırladı. Bu yeni donanım, hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere rahat ulaşmasını sağlıyor.

Model, 0.21cd gibi düşük bir sürtünme katsayısıyla da Türkiye’deki elektrikli otomobiller arasında verimli modellerden biri olarak listede yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, sektörde elektrifikasyona doğru oldukça hızlı bir dönüşüm olduğunu ve kendilerinin de bu dönüşüme öncülük etmeye çalıştıklarını aktardı.

Berkel, 2030'a kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtarak globaldeki satış gücümüzü artırmak istediklerini belirterek, yeni modeller ve yeni tesis yatırımları sayesinde dünyadaki ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olma yolunda ilerlediklerine dikkati çekti.

Bu modelin yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajının Hyundai’nin Türkiye'deki varlığını 2024'e kadar güçlendireceğini kaydeden Berkel, "İçten yanmalı B-SUV modellerle neredeyse aynı fiyatta olan IONIQ 6 Advance, ülkemizde kullanıcılara hem D segmenti konforunu hem de üst düzey elektrikli mobilite deneyimini bir arada sunacak." ifadesini kullandı.

Modelin 0-100 km/s hızlanması, yeni donanım seviyesinde 8,8 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırıldı. 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebiliyor.

Modelin kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında 5 dakika şarj etmeleri yeterli. Model özellikle kış aylarında yaşanan menzil kaybını önlemek için ısı pompasıyla birlikte geliyor. Elektrikli otomobillerde önemli bir yere sahip olan ısı pompası, Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

700'den fazla parametrik piksel detay

Modelin donanımı, tasarım detaylarıyla şekillendiriliyor. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırıyor. Böylelikle model, hem görsellik hem de pil verimliliği dikkati çekiyor. Modelde, marka kimliğini güçlendirmek için akıllı ön aydınlatma sistemi (IFS), LED stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700'den fazla parametrik piksel detaya yer veriliyor. Model, 4 bin 855 mm uzunluk, 1880 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik oranlarına sahip.

Modelin koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaylaştıracak detayları barındırıyor. Otomobilde 2 bin 950 mm'lik uzun bir dingil mesafesi dikkati çekerken, aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması göze çarpıyor. Modelin kullanıcı odaklı iç mekanı ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, modüler panelle yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor.