Hyundai IONIQ 6'nın yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, yeni bir tasarımla Avrupa'da satışa sunulurken, otomobilin çeşitli pil ve donanım seviyeleriyle yılın ikinci yarısında da Türk tüketicisiyle buluşması bekleniyor.

Hyundai açıklamasına göre, Hyundai Motor Company, tamamen elektrikli araçlara (BEV'ler) adanmış IONIQ markası altında ikinci modelini de satışa sundu. Avrupa'da satışına başlanılan ve 6, E-GMP platformuyla üretilen ikinci model, Hyundai'nin Electrified Streamliner ürün gamına uygun olarak aerodinamik bir şekilde geliştirildi.

Günümüz elektrikli otomobil kullanıcılarının beklentilerini karşılaması için sürdürülebilir malzemeler kullanılarak geliştirilen yenilikçi IONIQ 6, bir dizi gelişmiş teknoloji ve kişiselleştirilmiş alan sunuyor. Gelecek teknolojileri adına Hyundai markasına değer katması beklenen otomobil, üst düzey özelliklerle donatılırken aynı zamanda elektrikli mobilitenin sınırlarını da yeniden tanımlamak için genişletilmiş bir menzil sağlıyor.

Çoklu şarj imkânı sunuyor

IONIQ 6, "Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP)" standardına göre şarj başına 614 kilometreye kadar menzil imkânı tanıyor. Bu özelliğe ek olarak, Hyundai Motor Grubu'nun Electric-Global Modular Platformu, yani E-GMP sayesinde de ultra hızlı, 400 volt/800 volt çoklu şarj imkânı sunuyor. Hyundai'nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan IONIQ 6, Çift Renkli Ortam Aydınlatması, Hıza Duyarlı İç Aydınlatma, EV Performans Ayarları ve Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD) gibi özelliklerle de elektrikli mobilite deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Hyundai'nin Prophecy EV Konsepti'nden ilham alan yeni elektrikli modeli IONIQ 6, marka tasarımcılarının "Duygusal Verimlilik" olarak tanımladığı temiz ve basit hatlar üzerinde yükselen aerodinamik bir form ile karakterize ediliyor. Markanın üstün tasarım stratejisini IONIQ 5 ile birlikte devam ettiren IONIQ 6, tek bir stil yaklaşımı yerine farklı yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurarak hazırlandı.

Ultra düşük sürtünme katsayısı

Hyundai, kapsamlı aerodinamik tasarım ve mühendislik çalışmaları sayesinde IONIQ 6'nın elektrikli sürüş menzilini de tamamen maksimize ederken, teknolojik aracın 0,21'lik ultra düşük sürtünme katsayısı, markanın ürün yelpazesindeki en düşük değer anlamına geliyor ve ayrıca otomotiv dünyasındaki en düşük rakamlardan biri olarak da öne çıkıyor.

Elektrikli teknolojik otomobil, bu özel dijital çağ için üç yeni ton dahil olmak üzere 11 farklı gövde rengiyle üretiliyor. Otomobilin koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda işe yarayacak birçok detaya yer veriyor.

Köprü tipi orta konsol

Modelin kullanıcı odaklı iç mimarisi ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı ve cömert bir saklama alanı sağlıyor.

IONIQ 6, performanstan ödün vermeden her müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli motorlar ve pil paketleri ile birlikte sunuluyor. Kullanıcılar, iki farklı pil seçeneği arasından tercihlerini yapabiliyor. Uzun menzilli 77,4 kWh pil, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Satışa sunulacağı pazarların stratejisine göre, arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen otomobil, çift motor kurulumu sayesinde de 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor. Bu güçlü elektrik (PE) konfigürasyonu sayesinde spor otomobilleri aratmayan IONIQ 6, 5,1 saniyede 0'dan 100 km/s'ye çıkabiliyor.

Arkadan itişli single motor seçeneği

IONIQ 6, etkileyici bir performans sergilerken aynı zamanda son derece verimli bir enerji tüketim oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, RWD, yani arkadan itişli single motor seçeneği ise 53 kWh’lik standart bir batarya bulunduruyor. Bu bataryalı versiyonun enerji tüketimi 100 km’de 13,9 kWh (WLTP birleşik) olarak ölçüldü. Bu tüketim, IONIQ 6'yı otomotiv sektöründeki en tasarruflu araçlardan biri yapıyor.

IONIQ 6'nın üstün E-GMP mimarisi, standart olarak 400 ve 800 volt şarj altyapılarını destekleyebiliyor. Otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor. IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW'lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor. Kullanıcılar, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.

Geniş aile otomobili kategorisinde ödüllü

IONIQ 6, markanın "Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri" olan "Hyundai Smart Sense" teknolojisinin bir sonraki seviyesi ile donatıldı. Bu üst düzey donanımlar sayesinde seyir halindeyken güvenlik ve rahatlık sağlıyor.

Kısa bir süre önce Euro NCAP güvenlik testinde "Yetişkin Yolcu", "Çocuk Yolcu" ve "Güvenlik Asistanı" kategorilerinde üstün bir performans sergileyerek maksimum beş yıldızlı güvenlik derecesini elde eden IONIQ 6, aynı zamanda yine Euro NCAP tarafından "Geniş Aile Otomobili" kategorisinde 2022'nin "Sınıfının En İyisi" ödülüne layık görülmüştü.

IONIQ 6'nın etkileyici menzil performansına ek olarak, kamp veya herhangi bir açık hava eğlencesi gibi etkinlikler esnasında kullanılabilecek elektrik gereksinimleri için ideal bir güç aktarma sistemi bulunuyor. V2L adı verilen araç güç kaynağı, otomobili devasa bir powerbank gibi çalıştırmış oluyor.

Mevcut bir aksesuar adaptörü kullanılarak etkinleştirilen bu sistem ile araç, 220V şehir elektriğini anında sağlamış oluyor. V2L işlevi, 3,6 kW'a kadar güç sağlayabiliyor ve aynı zamanda bir diğer EV aracı da şarj edebiliyor. Avrupa’da satışına başlanan teknoloji harikası Hyundai IONIQ 6, çeşitli pil ve donanım seviyeleriyle yılın ikinci yarısında Türk tüketicisiyle de buluşacak.