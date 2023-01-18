Hyundai Kona'dan yüksek teknoloji ve üst düzey güvenlik

Hyundai açıklamasına göre, baştan sona yenilenen Hyundai Kona, şimdi daha fazla konfor ve daha geniş yaşam alanı sunuyor. Gelecek aylarda Avrupa prömiyeri gerçekleştirilecek olan yenilenen Kona’nın tamamen elektrikli (EV), hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı benzinli motor (ICE) dahil olmak üzere birden fazla aktarma organı bulunuyor.

Premium hissiyatı artırılarak daha üst sınıf bir otomobil izlenimi veren Hyundai Kona, fütüristik tasarımıyla dikkati çekerken aynı zamanda markanın elektrifikasyon stratejisini de en iyi şekilde yansıtıyor.

Benzinli ve Hibrit seçenekler, elektrikli modelin birçok tasarım özelliğini farklılaştırarak sunuyor. Ön tampondaki radyatör ızgarası, üç boyutlu bir tasarım sunuyor ve iyice öne çıkıyor. Benzinli ve Hibrit seçenekler de daha fazla tasarım vurgusu için siyah çamurluk dodikleriyle dikkati çekiyor.

Kona Hybrid, üst ve alt aktif hava kanatçıklarını (AAF) kullanıyor ve benzinli versiyona göre daha iyi bir sürtünme katsayısı sunuyor.

Performanstan ilham alan N Line donanım seçeneği ise sportif görüntüsünü vurgulamak için kanat şeklindeki tampon, çift susturucu ve gümüş renkli marşpiyellerle daha agresif bir duruş sergiliyor.

Bu donanımdaki ek seçenekler arasında siyah tavan ve 19 inç N Line özel alaşım jant tasarımı yer alıyor. İçerideyse N Line için özel olarak sunulan metal pedallar ve N logolu vites kolu bulunuyor.

Yeni Kona, daha fazla yolcu konforu ve rahat yükleme için daha geniş ve daha yönlü bir iç mekan sunuyor. Kona ayrıca önceki nesle göre 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun diz mesafesi ve ikinci sıradaki koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi ile sınıfının en iyisi bir yaşam alanı tanıyor.

Daha fazla rahatlık için sınıfının en iyisi teknolojiler

Yeni nesil Kona’nın bakım ve sistem güncellemeleri, Over-the-Air (OTA) yazılım teknolojisi sayesinde elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Ortam ışığı, periyodik bakım ve yeni özellikler, OTA güncellemeleri tarafından da destekleniyor. Özelleştirilebilir akıllı elektrikli bagaj kapağı, müşteriler için ek bir kolaylık sunuyor. Sürücüler bagaj kapağının açılma yüksekliğini ve hızını bilgi-eğlence sistemi ekranından yapabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, bagaj kapağının tercih edilen yüksekliğini, kapatma düğmesine üç saniye boyunca basarak ayarlayabiliyor. KONA'nın koltuk konumu ayarları için de entegre bellek sistemi kullanılıyor. Kablosuz şarj sistemi de dahil olmak üzere çoklu şarj bağlantı noktaları da sürüş esnasında daha rahat deneyimler sunmuş oluyor. Elektronik kontrol teknolojisinin bir parçası olarak, akıllı telefonlarda veya akıllı saatlerde yakın alan iletişimi (NFC) kullanılıyor.

Daha güvenli sürüş imkanı

Yeni Kona, Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Araçtan Güvenli Çıkış Uyarısı (SEW) gibi çeşitli gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) donatılıyor. Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Kör Nokta Görüş Monitörü (BVM) ve Uzun Far Yardımı (HBA) da KONA’nın gelişmiş güvenlik donanımlarından bazıları arasında yer alıyor.

Ayrıca Akıllı Hız Sabitleyici (SCC), Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC), Şerit Takip Asistanı (LFA) ve Otoyol Sürüş Asistanı (HDA) gibi çeşitli sürüş kolaylığı işlevleriyle güvenlik en üst seviyelere taşınıyor. Güvenli park manevrası için Çevre Görüş Monitörü (SVM), Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Yardımı (RCCA) ve İleri/Yan/Geri Park Mesafe Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler sunuluyor.

Park Çarpışma Önleme Yardımı (PCA) ve Uzaktan Akıllı Park Yardımı (RSPA) da sürücülere yardımcı oluyor. Kona’da bulunan tüm bu özellikler, pazarlara ve ülkelerin satış stratejilerine göre değişkenlik gösterirken genel anlamda güvenlik satışa sunulduğu tüm pazarlarda birinci hedef olarak tutuluyor.

Avrupa pazarında 1.6T-GDi motor seçeneğiyle öne çıkacak

Hyundai, Avrupa pazarında 1.6T-GDi motor seçeneğiyle öne çıkacak. Henüz net olarak açıklanmasa da 1.6T-GDi benzinli turbo motorun gücünün tahmini 198 beygir ve 265 Nm'ye kadar tork üretmesi bekleniyor. Kona Hybrid ise 141 beygirlik 1.6-L GDi bir motorla gelecek ve 265 Nm'ye kadar da tork değeri sunması bekleniyor.

Hyundai, Kona’nın tüm teknik özelliklerini mart ayında açıklayacak. Yeni KONA, Türkiye’de de satışa sunularak B-SUV segmentinde yeni rekorlar kırmayı deneyecek.