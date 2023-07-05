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  3. İki otomobil firması daha zam yaptı: En ucuz Egea 643 bin lirayı geçti
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İki otomobil firması daha zam yaptı: En ucuz Egea 643 bin lirayı geçti

Döviz kurlarının artmasının da etkisiyle otomobil fiyatlarındaki zamlar devam ediyor. Fiat'ın ortalama yüzde 10, Chery'nin ise yüzde 15 zam yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Gazeteci Emre Özpeynirci, iki otomobil firmasının zamlarını Twitter hesabından paylaştı.  

Özpeynirci, Fiat'ın araçlarına ortalama yüzde 10 zam yaptığını belirtti.

En ucuz Egea kaç lira?

Buna göre en ucuz Egea da artık yüzde 80'lik ÖTV dilimine girerek 643 bin 900 TL'ye çıktı.

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 En pahalı Egea ise 1 milyon 144 bin 900 TL'ye yükseldi.

Özpeynirci, Chery'nin de yüzde 15 zam yaptığını belirterek "En ucuz Chery 1 milyon 160 bin TL oldu. Mart sonunda 810 bin TL'ydi düşünün..." ifadesini kullandı.

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