İkinci el araç piyasası bayram öncesinde hareketlendi: Hem fiyatlar hem de talep yükseldi

VavaCars’ın verilerine göre ikinci el araç piyasası, Kurban Bayramı öncesinde hareketlendi; fiyatlar nisan ve mayıs aylarında artış gösterdi.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bayram öncesinde yoğunlaşan araç alım-satım taleplerinin piyasaya canlılık kattığını belirtti. Gözelekli, “Tüketicilerin bayram dönemindeki davranışları sadece ekonomik değil, psikolojik ve sosyolojik faktörlerden de etkileniyor. Uzun yolculuklar için daha güvenli bir araç arayışı ile birleşen sıfır araçlardaki yüksek fiyatlar, ikinci el pazarına olan talebi artırıyor” dedi.

Yılın ilk aylarında durgun seyreden ikinci el araç piyasası, mart itibarıyla toparlanmaya başladı. Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlar yeniden yükselme trendine girdi. Gözelekli, bayram sonrası yaz tatilinin ve okul kapanış döneminin de etkisiyle bu canlılığın sürmesini beklediklerini ifade etti.

İkinci el araçların döviz karşısında değerini daha iyi koruması, tüketici gözünde bu segmenti daha cazip hale getiriyor. VavaCars’ın öngörüsüne göre, talep artışı yaz ayları boyunca da devam edecek.