İkinci el araç satışları vites yükseltti
Yılın ilk yarısında ikinci el araç satışları, geçen seneye göre, yüzde 7,8 büyüdü. Buna karşın sıfır araçta artış yüzde 17,3 oranında oldu. VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2025 yılı sonunda 2024 yılına kıyasla yüzde 4 ile 5 arasında büyüme öngördüğünü de paylaştı.
VavaCars, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin ikinci el ve sıfır araç satış verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, 2025’in ilk yarısında gerçekleşen toplam ikinci el otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artış gösterdi. 2025 yılının ilk yarısında sıfır otomobil satışları, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 oranında yükseldi. Buna karşılık, 2025’in ilk altı ayında gerçekleşen toplam ikinci el araç satışları, 2024 yılının ikinci yarısıyla karşılaştırıldığında yüzde 10,3 oranında geriledi. Öte yandan, 2025’in ilk altı ayında gerçekleşen toplam sıfır otomobil satışları, 2024’ün ikinci yarısıyla benzer seviyelerde seyretti.
Fiyatlar da artış trendine girdi
2025 yılının ilk yarısında ikinci el araç fiyatları yükseliş trendine girdi. Yılın ilk iki ayında gözlemlenen duraklamanın ardından, fiyatlar art arda dört ay boyunca yükselmeye devam etti ve %7,8 oranında artış yaşandı. Aynı dönemde döviz kurundaki hareketlilik de dikkat çekti; 2025’in ilk altı ayında dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 12,7 oranında değer kazandı.
ÖTV değişimi ikinci eli de etkiledi
Öte yandan değişen ÖTV sistemiyle birlikte ikinci el araç satışlarında yeni bir dalgalanmanın yaşanması bekleniyor. Sektör temsilcileri yaşanan fiyat değişimleri sonrasında daha çok fiyatı artan ikinci el ithal araçlara talebin olacağını paylaşıyor. Yerli modellerde de fiyat düşüşü kaynaklı kısa süreli bir beklemeye geçileceği belirtiliyor. Eski ÖTV maliyetiyle filoya giriş yapan modellerin ikinci el fiyatlarında bir süre değişim beklenmiyor.
“2025’i yüzde 5 büyümeyle kapatırız”
2025’in ilk altı ayına dair değerlendirme yapan VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “2025’in ilk 6 ayında otomotiv pazarında, hem makroekonomik etkiler hem de tüketici davranışlarındaki değişimle şekillenen çift yönlü bir hareketlilik yaşandı. Oldukça durağan bir ilk çeyrekten sonra hem fiyat hem de talep açısından ilk altı ay toplamının performansını yukarı çıkaran bir ikinci çeyrek gözlemledik. Özellikle faiz oranları, krediye erişim koşulları ve ekonomik beklentiler gibi faktörler tüketicilerin alım kararlarını doğrudan etkiliyor. Yılın kalanında bu ivmenin devamıyla birlikte yılı yüzde 4–5 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.