İkinci el araç satışları vites yükseltti

VavaCars, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin ikinci el ve sıfır araç satış verilerini paylaştı. Açık­lanan verilere göre, 2025’in ilk yarısında gerçekleşen top­lam ikinci el otomobil satışla­rı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artış gösterdi. 2025 yılının ilk yarısında sı­fır otomobil satışları, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 oranında yükseldi. Buna karşılık, 2025’in ilk altı ayın­da gerçekleşen toplam ikinci el araç satışları, 2024 yılının ikinci yarısıyla karşılaştırıldı­ğında yüzde 10,3 oranında ge­riledi. Öte yandan, 2025’in ilk altı ayında gerçekleşen top­lam sıfır otomobil satışları, 2024’ün ikinci yarısıyla ben­zer seviyelerde seyretti.

Fiyatlar da artış trendine girdi

2025 yılının ilk yarısın­da ikinci el araç fiyatla­rı yükseliş trendine girdi. Yılın ilk iki ayında gözlemle­nen duraklamanın ardından, fiyatlar art arda dört ay boyun­ca yükselmeye devam etti ve %7,8 oranında artış yaşandı. Aynı dönemde döviz kurunda­ki hareketlilik de dikkat çek­ti; 2025’in ilk altı ayında dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 12,7 oranında değer kazandı.

ÖTV değişimi ikinci eli de etkiledi

Öte yandan değişen ÖTV sis­temiyle birlikte ikinci el araç satışlarında yeni bir dalgalan­manın yaşanması bekleniyor. Sektör temsilcileri yaşanan fi­yat değişimleri sonrasında da­ha çok fiyatı artan ikinci el it­hal araçlara talebin olacağını paylaşıyor. Yerli modellerde de fiyat düşüşü kaynaklı kısa sü­reli bir beklemeye geçileceği belirtiliyor. Eski ÖTV maliye­tiyle filoya giriş yapan model­lerin ikinci el fiyatlarında bir süre değişim beklenmiyor.

“2025’i yüzde 5 büyümeyle kapatırız”

2025’in ilk altı ayına dair değerlendirme yapan VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “2025’in ilk 6 ayında otomotiv pazarında, hem makroekonomik etkiler hem de tüketici davranışlarındaki değişimle şekillenen çift yönlü bir hareketlilik yaşandı. Oldukça durağan bir ilk çeyrekten sonra hem fiyat hem de talep açısından ilk altı ay toplamının performansını yukarı çıkaran bir ikinci çeyrek gözlemledik. Özellikle faiz oranları, krediye erişim koşulları ve ekonomik beklentiler gibi faktörler tüketicilerin alım kararlarını doğrudan etkiliyor. Yılın kalanında bu ivmenin devamıyla birlikte yılı yüzde 4–5 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.