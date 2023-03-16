İkinci el araca finansman desteği

Türkiye’de açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil alım satımı gerçekleştiren ikinciyeni.com, Quick Finans ile bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında ikinciyeni.com, Quick Finans ile ikinci el araçlar için stok finansmanı olanağı sağlıyor. Anlaşma kapsamında, Quick Finans’tan stok finansmanı kredi limiti bulunan ikinciyeni.com kurumsal müşterileri kolayca araç sahibi olabiliyor.

İkinci el otomobil alım satım yapan ikinciyeni.com, Quick Finans iş birliğiyle ikinci el araçlar için müşterilerini stok finansmanı fırsatıyla buluşturdu. İş birliği kapsamında ikinciyeni.com, anlaşmalı kurumsal üyelerine yeni bir finansman çözümü sunuyor.

Üst düzey müşteri memnuniyetini hedeflediklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Quick Finans ile yaptığımız iş birliğiyle nakde ulaşmanın değerli olduğu bir ortamda kurumsal kullanıcılarımıza yeni bir finansman olanağı sunmayı hedefledik. İkinci el araç stok finansmanıyla kurumsal üyelerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarına en uygun çözümü cazip kullanım koşulları ve internetin hızıyla buluşturarak onların ticari hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. ikinciyeni.com olarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimiz için hizmet kalitemizi geliştirmeye ve yenilemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de onların ihtiyaç ve beklentilere cevap verecek yaratıcı ürün çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

90 güne kadar indirimli stok finansmanı

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, “Anadolu Grubu’nun köklü şirketlerinden Çelik Motor’un bünyesinde yer alan ikinciyeni.com ile yaptığımız iş birliğiyle, mikro servis mimari tabanlı yeni nesil teknolojilerimiz ve finansman modellerimiz ile güçlü bir temelde ilerleyeceğiz. İkinci el otomobil sektörünün lider ve güçlü firmalarından ikinciyeni.com ile yapılan bu önemli ve anlamlı iş birliğinin ortaya çıkaracağı yaratıcı ürünlerle de sektöre değer katacağına inanıyoruz. Kurulan bu güçlü iş birliği ile ikinciyeni.com’dan araç satın alacak tüm kurumsal müşterilerimize 90 güne kadar indirimli özel oranla avantajlı stok finansmanı fırsatları sunuyoruz. Bu iş birliği sayesinde müşterilerimizin istedikleri araçları satın almalarına destek olduğumuz için mutluyuz. Ayrıca ilk yeni nesil finansman şirketi Quick Finans olarak; teknolojik alt yapımız, kolay iş süreci avantajlarımız ve sektörün en tecrübeli ekiplerimizle stok finansmanında ikinciyeni.com’un önemli bir iş ortağı olacağız” dedi.