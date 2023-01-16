İkinci el araçta talep patlaması beklentisi

Tüm dünyayı etkileyen çip sorunu, enerji krizi, yüksek enflasyon ve ham madde tedarikindeki aksaklıklar, sıfır araca erişimi zorlaştırdı. Özellikle 2022 yılında bütçesi uygun sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, araç sahibi olmak isteyenler ikinci ele yöneldi. Geçtiğimiz senenin ilk yarısında bir önceki yıla oranla yüzde 35 oranında artan ikinci el araç satışları, yılın ortalarında ÖTV ve matrah indirimi beklentisiyle durgunlaşsa da kasım ve aralık aylarında tekrar artış gösterdi.

“Kasım ve aralık aylarında talep patlaması oldu”

2022’de küresel sorunlardan kaynaklı olarak sıfır araçta bulunurluk probleminin önceki yıllara oranla daha çok arttığına işaret eden VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “2022’nin ilk üç çeyreğinde ikinci el otomobil pazarında yüzde 15’lik bir büyüme gözlemledik. Bu büyümenin nedeni ikinci el araçların sıfır araçlara göre daha ekonomik ve ulaşılabilir olmasıydı. Özellikle yılın ilk yarısında satışlar çok yüksek oranda seyretti. Sonrasında tüketicilerin matrah ve ÖTV güncellemesi beklentisiyle birlikte ikinci el araç sektöründe bir durgunluk dönemine girildi. Kasım ayında uzun süredir beklenen açıklamanın gelmesiyle de tüketiciler tekrar alıma yöneldi, talep patlaması başladı. Yeni yılda gelmesi beklenen zamlar öncesi yaşanan bu talep artışı, satışların kasım ve aralık aylarında tekrar yükselmesine etki etti” dedi.

“İkinci el pazarındaki hareketlilik 2023'te de devam edecek”

Hem yeni yıl zamlarının etkisi hem de sıfır araçlarda devam eden tedarik sorunu nedeniyle 2023’te ikinci ele olan talebin hazirana kadar giderek artacağını öngördüklerini söyleyen Gözelekli, şu ifadeleri kullandı: “Temmuz ayından bu yana ötelenen talepler ile birlikte 2023 yılında ikinci el pazarında hareketlilik devam edecektir. Özellikle tüketicilerin uygun maliyetli krediye ulaşımı konusunda gerekli kolaylıklar sağlandığında pazarın ilk 6 ay sonunda yaklaşık yüzde 20’nin üzerinde büyümesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.