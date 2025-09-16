İkinci el elektrikli araçlar benzinlileri solladı! Fiyatlar düşüşte...

İkinci el elektrikli araçların (EV) fiyatları, benzinli muadillerinin altına düşerken, Temmuz ayında satışlarda dikkat çekici bir artış yaşandı. Pil teknolojisindeki hızlı gelişmeler, tüketicilere daha uygun fiyatlı seçenekler sunarak bu pazarın canlanmasını sağlıyor.

Otomotiv analiz firması Cox Automotive'in verilerine göre, Temmuz ayında ikinci el elektrikli araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artış gösterdi. Ancak, bu artışa rağmen elektrikli modeller, toplam ikinci el araç pazarının sadece yüzde 2'lik küçük bir kısmını oluşturuyor. CNBC-e'nin haberine göre şirket, kiralama süreleri sona eren veya daha yeni modellerle değiştirilen araçların piyasaya sürülmesiyle bu oranın gelecekte yükseleceğini tahmin ediyor.

Pil menzili ve değer kaybı ilişkisi

İkinci el elektrikli araçların benzinli otomobillere göre daha uygun fiyatlı hale gelmesinin en önemli nedeni, batarya teknolojisindeki hızlı ilerleme. Yalnızca birkaç yıl önce tek şarjla 200 milin altında menzil sunan elektrikli araçlar, günümüzde ortalama 300 mil menzile ulaştı. Yakın gelecekte 400 mil menzilin standart hale gelmesi bekleniyor. Bu hızlı gelişim, eski modellerin ikinci el değerlerini olumsuz etkiliyor.

Yeni modeller ikinci el piyasasını baskılıyor

Piyasaya çıkan yeni ve daha ucuz elektrikli modeller de ikinci el araç değerleri üzerinde baskı oluşturuyor. Birçok üretici, artık 40 bin doların altında fiyatlarla elektrikli araç satışı yaparak tüketicilerin eski nesil modellere olan ilgisini azaltıyor. ABD'deki ikinci el pazarında önemli bir yere sahip olan Tesla araçları da, artan rekabet nedeniyle en fazla değer kaybı yaşayan markalar arasında yer alıyor.