İkinci el fiyatları dövize göre hızlı artabilir

İkinci el araç pazarında büyüme sıfırda olduğu gibi devam ediyor. Son gerçekleşen ÖTV düzenle­mesi sonrasında pazar çok kısa bir süre beklemeye geç­se de tekrar vites yükselt­ti. İkinci el araç pazarındaki son durumu DÜNYA’ya de­ğerlendiren VavaCars Tica­ri Grup Başkanı Serdıl Göze­lekli, geçen yılın ilk 6 ayına göre ikinci el araç pazarının yüzde 8 arttığını aktardı. Fa­kat geçen yılın ikinci yarısına yüzde 10’luk bir daralmanın olduğunun altını çizen Göze­lekli, “Sıfırın ikinci ele oranı 1,6’lara kadar inmişti tekrar­dan 1,7’lere geldi.

Fiyatlarda ilk iki ay hiç hareket yoktu. Üçüncü aydan itibaren tem­muz da dahil aydan aya 1,5- 2,5 arası yaklaşık döviz artı­şı kadar veya aylık enflasyon verisi kadar bir artış oldu. Toplamda da yüzde 10,5’luk artış oldu ikinci el araçlarda. Dolar yüzde 15 arttı euro da­ha fazla arttı. Döviz ile ikinci el arasında paralellik devam ederse ikinci altı ay ikinci el otomobillerin fiyat artış­ları biraz daha hızlı olabilir. Bu istatistiğe bağlı bir öngö­rü. Yani ikinci yarıda ikinci el araç fiyatları dövize göre bi­raz daha hızlı artabilir. Dövi­ze karşı hâlâ yatırım değeri var. Enflasyona karşı da yapı­cak birşey yok” dedi.

“ÖTV’nin etkisi yüzde 10’u geçmez”

Toplamda yıl sonu­na doğru yüzde 4 ile 5 arasında bir büyüme öngördüklerini an­latan Serdıl Göze­lekli, bunun da 1-1.5 milyon adet civarı bir şeye denk geldik­lerini ifade etti. “Sı­fır otomobilde ilk yarı 500 ci­varı, geçen sene ilk yarı da 500 civarıydı. Binek otomobil yılda yine 1 milyon civarı olur” de­di. Fiyatlara değinen Gözelekli, “Geçtiğimiz bir seneye bakın­ca döviz artışıyla ikinci el oto­mobil neredeyse birebir.

İkisi de yüzde 25 civarı artmış du­rumda. Baktığımızda döviz ile ikinci el otomobilde neredeyse birebir korelasyon buluyoruz. Eğer bu korelasyon koruna­caksa, ÖTV’nin toplamda sıfır araçlara etkisi yüzde 10’lar ci­varında olacağını tahmin edi­yoruz. Çünkü liste ve satış fi­yatını bilemiyoruz. Kampanya, indirimlerle birlikte yüzde 10 civarı bir artış olsa bunun ikin­ci ele yansıması yüzde 5 civa­rı olur. Zaten yüzde 3-4’ü oldu. Piyasa fiyatladı bile. Bundan sonra artık ÖTV’den dolayı de­ğil biriken talepten dolayı olur” ifadelerini kullandı.

“Otomobil gördüğü yeri kolay kolay unutmaz”

Yaşanan ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatlarda çok bir değişim olmadığını söyleyen Serdıl Gözelekli, ikinci ele yan­sımanın daha hafif yüzde 1-2 seviyesinde kaldığını aktardı. Gözelekli şöyle devam etti: “Sı­fırlarda biraz düşüş oldu yüz­de 5 civarı. Otomobil fiyatları gördüğü yeri kolay kolay unut­maz. Aynı döviz gibi. İnsanlar fiyata alışıyor. Şu an ne konut ne otomobil sırf yatırım amaç­lı yapılacak şeyler değil. Da­ha çok ihtiyaç sahipleri tercih ediyor. Elektrikli araçların pa­yı da arttı. Geçen yıl sıfır satı­lan araçların yüzde 8’i elekt­rikliydi. Bu yıl yüzde 16’ya gel­di. Benzin yüzde 65’lerden 45’e düştü. Payını hep elektrikli ve hibrite bıraktı.”

“6-15 yaş arası otomobiller azalıyor”

Araç parkının gençleşme­ye başladığını anlatan Serdıl Gözelekli, özellikle büyük şe­hirlerde tüketicilerde yeni bir alışkanlık oluşmaya başladı­ğını söyledi. Tüketicinin aynı eskiden olduğu gibi 3 yaşına gelince otomobillerini satmak ve yenisini almak istedikleri­nin ifade eden Gözelekli, “Bu kültür çok oturdu. Pandemi dönemi 10 yaş üstü araçların payı yüzde 66’ydı şimdi 55’lere geldi. Yavaş yavaş yenileniyor. Yaş grubunda 0-3 yaş iyi dönü­yor. 2022 ile 2025 arası. Çün­kü onlar takas müşterileri. 3 ile 6 yaş grubu gayet iyi sonra­sı giderek azalıyor. Büyük şe­hirlerde bunlar gidiyor. 15 yaş üstü grupların payı azalıyor. Ama Anadolu’da devam edi­yor” ifadelirini kullandı..

“Elektrikli araçta fiyat tutturmak zor”

Elektrikli araçların ikinci el fiyatında değişim gözlem­lediklerini anlatan Serdıl Gö­zelekli, talebin oldukça iyi ol­duğunu aktardı. Fakat burada fiyat tutturmanın zor oldu­ğunun altını çizen Gözelekli, “Bir anda sıfırı daha ucuza bi­le gelebiliyor. Teknoloji geli­şiyor çok rekabetçi bir şekil­de sıfırı piyasaya girdiğinde 2 yıllık model pahalı kalabi­liyor. Orda stok riskini almak için zamana ihtiyaç var. Gele­neksel kolay ama elektrikli bi­raz zor. Buna rağmen hemen hemen hepsi iyi gidiyor” dedi.

“Evde ekspertiz yapıyoruz finansman desteği sunuyoruz”

VavaCars olarak yeni ürün­ler geliştirdiklerini anlatan Serdıl Gözelekli, “Hem bayi hem internet üzerinden sa­tışımız var. Şu an bütün seg­mentlerde alım satım ya­pıyoruz. Araç alımını ko­laylaştırmaya yönelik ürün geliştirdik. İnsanlar daha ra­hat araç satabilmeleri, evle­rine ekspertiz yapabilme­leri fiyatı mümkün oldukça son ekspertizi yapılmış gi­bi bir noktaya getiriyoruz. Müşteri sonradan geldiğin­de bir sürprizle karşılaşmı­yor. E-ticaret sitemizde 100 civarı araç listeli ama sürekli yenileniyor. Takas müşteri­leri için özellikle çok büyük avantaj oluyor. Zaten bizden araç alan müşterinin yakla­şık yüzde 40’ı aracı takas yap­mak isteyenler.

Özellikle fi­nansman kısmında yardım­cı olmaya çalışıyoruz. Farklı bankalarla, özel faiz oranları, müşterilere fırsatlar sağlıyo­ruz. Mücadele ederek ayak­ta kaldık. Yatırım almadan da ayakta duran birçok start up şirketiyle 7’nci yılımızda­yız. Yedinci yılında o noktaya bu kadar yaklaşan çok şirket yok. Şimdi yeni bir şey baş­latıyoruz. Eğer sizin eliniz­de son 15 gün içinde alınmış ekspertiz raporu varsa direkt bize gönderiyorsunuz. Direkt o rapor üzerinden son fiyatı­nı veriyoruz. Fiyat konusun­da sürpriz olmuyor. Dolayı­sıyla müşterilerin daha rahat araç satmasını sağlayacak sistem üzerinde çalışıyoruz. Araç komisyonlarımız çok iyi yeni gibi sorunsuz sıfır gibi tramersiz, değişensiz araçlar satmaya çalışıyoruz” dedi.

“Yapay zekâya pazar şokunu öğrettik”

Fiyat belirlemede yapay zekâdan büyük destek aldıklarını anlatan Serdıl Gözelekli, durağan sürece oldukça alışkın olduğunu aktardı. Artık Türkiye pazarında yaşanan ani değişimleri de yapay zekâya öğrettiklerini söyleyen Gözelekli, “Komut verirken pazar durumu ile bilgiler veriyoruz. Sen buna göre öğren diyoruz. Hızlı pazar, yavaş pazar, durağan, şiddetli, ani gibi bilgi verdiğin zaman o ona göre öğreniyor. Sürekli onu beslemek gerekiyor.

Bir anlamda pazar şoku eğitimi veriyoruz. Her zaman o makineyi kontrol eden kişiler oluyor. Bildiğim kadarıyla fiyatlamayı kendi yapan tek firmayız. Bir start up şirketinin en değerli şeylerinden biri en kopyalaması zor olan şey algoritmasıdır. Şirketin artık kendi asedi oluyor. İlerde yatırımcı alırken veya satmayı düşündüğümüzde de en önemli şeylerden biri oluyor. Pendik noktamızda servis işimiz devam ediyor. 40 bin araca kadar bakabiliyoruz. Kapasitemiz iyi. Tesla’nın onaylı hasar onarımı servisiyiz. Daha çok dijital ve online işler yapıyoruz. Orada da işler iyi durumda” diye konuştu.

İkinci elde kredi kartıyla tek çekim satış dönemi

İkinci elde finansmanın oldukça önemli olduğunun altını çizen Serdıl Gözelekli, bu alanın biraz daha açılması gerektiğini söyledi. Gerçekleşen faiz indirimlerinin piyasaya şu an tam olarak yansımadığını belirten Gözelekli, yüzde 30’un iyi bir seviye olacağını aktardı. Şimdilik müşterinin elinde ne varsa onu değerlendirdiğini anlatan Gözelekli, “Nakit, kredi ve hatta kredi kartı. Satışlar bu şekilde dönüyor, doğal olarak. Müşteri neye hızlı ve maliyetsiz ulaşabilirse ona yöneliyor.

Tüketici kredi faizleri hala yüksek. Bu yıl ağırlıklı olarak peşin ve kredi kartıyla satış yaptık. Kredi kartında da şöyle bir sorun var; taksit yok. Tek çekimle ikinci el otomobil satışı hızlandı. Elinde nakdi ve kartında limiti olan ikinci el araç alımını kolaylıkla yapıyor” diye konuştu. Pazarda ağırlıklı olarak B ve C segmenti modellerin talep gördüğünü anlatan Gözelekli, lüks segmentin payının satış hızının düşmeye başladığını aktardı. Çin araçlarına da değinen Gözelekli şunu söyledi: “İkinci elde de çok güçlüler. Ve oldukça hızlı gidiyor. Anadolu’da çok talep var.”