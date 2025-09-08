İkinci el fiyatları dövize göre hızlı artabilir
İkinci el araç pazarı yılın ilk 6 ayında geçen seneye göre yüzde 8 arttı. Fiyatlarda ilk iki ay hareket olmadığını söyleyen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Mart sonrası yüzde 2,5 seviyesinde artış oldu. Kur ve biraz da enflasyon kadar. Toplamda yüzde 10,5 seviyesi. İkinci yarıda yükseliş dövize göre biraz daha hızlı olabilir” dedi.
İkinci el araç pazarında büyüme sıfırda olduğu gibi devam ediyor. Son gerçekleşen ÖTV düzenlemesi sonrasında pazar çok kısa bir süre beklemeye geçse de tekrar vites yükseltti. İkinci el araç pazarındaki son durumu DÜNYA’ya değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, geçen yılın ilk 6 ayına göre ikinci el araç pazarının yüzde 8 arttığını aktardı. Fakat geçen yılın ikinci yarısına yüzde 10’luk bir daralmanın olduğunun altını çizen Gözelekli, “Sıfırın ikinci ele oranı 1,6’lara kadar inmişti tekrardan 1,7’lere geldi.
Fiyatlarda ilk iki ay hiç hareket yoktu. Üçüncü aydan itibaren temmuz da dahil aydan aya 1,5- 2,5 arası yaklaşık döviz artışı kadar veya aylık enflasyon verisi kadar bir artış oldu. Toplamda da yüzde 10,5’luk artış oldu ikinci el araçlarda. Dolar yüzde 15 arttı euro daha fazla arttı. Döviz ile ikinci el arasında paralellik devam ederse ikinci altı ay ikinci el otomobillerin fiyat artışları biraz daha hızlı olabilir. Bu istatistiğe bağlı bir öngörü. Yani ikinci yarıda ikinci el araç fiyatları dövize göre biraz daha hızlı artabilir. Dövize karşı hâlâ yatırım değeri var. Enflasyona karşı da yapıcak birşey yok” dedi.
“ÖTV’nin etkisi yüzde 10’u geçmez”
Toplamda yıl sonuna doğru yüzde 4 ile 5 arasında bir büyüme öngördüklerini anlatan Serdıl Gözelekli, bunun da 1-1.5 milyon adet civarı bir şeye denk geldiklerini ifade etti. “Sıfır otomobilde ilk yarı 500 civarı, geçen sene ilk yarı da 500 civarıydı. Binek otomobil yılda yine 1 milyon civarı olur” dedi. Fiyatlara değinen Gözelekli, “Geçtiğimiz bir seneye bakınca döviz artışıyla ikinci el otomobil neredeyse birebir.
İkisi de yüzde 25 civarı artmış durumda. Baktığımızda döviz ile ikinci el otomobilde neredeyse birebir korelasyon buluyoruz. Eğer bu korelasyon korunacaksa, ÖTV’nin toplamda sıfır araçlara etkisi yüzde 10’lar civarında olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü liste ve satış fiyatını bilemiyoruz. Kampanya, indirimlerle birlikte yüzde 10 civarı bir artış olsa bunun ikinci ele yansıması yüzde 5 civarı olur. Zaten yüzde 3-4’ü oldu. Piyasa fiyatladı bile. Bundan sonra artık ÖTV’den dolayı değil biriken talepten dolayı olur” ifadelerini kullandı.
“Otomobil gördüğü yeri kolay kolay unutmaz”
Yaşanan ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatlarda çok bir değişim olmadığını söyleyen Serdıl Gözelekli, ikinci ele yansımanın daha hafif yüzde 1-2 seviyesinde kaldığını aktardı. Gözelekli şöyle devam etti: “Sıfırlarda biraz düşüş oldu yüzde 5 civarı. Otomobil fiyatları gördüğü yeri kolay kolay unutmaz. Aynı döviz gibi. İnsanlar fiyata alışıyor. Şu an ne konut ne otomobil sırf yatırım amaçlı yapılacak şeyler değil. Daha çok ihtiyaç sahipleri tercih ediyor. Elektrikli araçların payı da arttı. Geçen yıl sıfır satılan araçların yüzde 8’i elektrikliydi. Bu yıl yüzde 16’ya geldi. Benzin yüzde 65’lerden 45’e düştü. Payını hep elektrikli ve hibrite bıraktı.”
“6-15 yaş arası otomobiller azalıyor”
Araç parkının gençleşmeye başladığını anlatan Serdıl Gözelekli, özellikle büyük şehirlerde tüketicilerde yeni bir alışkanlık oluşmaya başladığını söyledi. Tüketicinin aynı eskiden olduğu gibi 3 yaşına gelince otomobillerini satmak ve yenisini almak istediklerinin ifade eden Gözelekli, “Bu kültür çok oturdu. Pandemi dönemi 10 yaş üstü araçların payı yüzde 66’ydı şimdi 55’lere geldi. Yavaş yavaş yenileniyor. Yaş grubunda 0-3 yaş iyi dönüyor. 2022 ile 2025 arası. Çünkü onlar takas müşterileri. 3 ile 6 yaş grubu gayet iyi sonrası giderek azalıyor. Büyük şehirlerde bunlar gidiyor. 15 yaş üstü grupların payı azalıyor. Ama Anadolu’da devam ediyor” ifadelirini kullandı..
“Elektrikli araçta fiyat tutturmak zor”
Elektrikli araçların ikinci el fiyatında değişim gözlemlediklerini anlatan Serdıl Gözelekli, talebin oldukça iyi olduğunu aktardı. Fakat burada fiyat tutturmanın zor olduğunun altını çizen Gözelekli, “Bir anda sıfırı daha ucuza bile gelebiliyor. Teknoloji gelişiyor çok rekabetçi bir şekilde sıfırı piyasaya girdiğinde 2 yıllık model pahalı kalabiliyor. Orda stok riskini almak için zamana ihtiyaç var. Geleneksel kolay ama elektrikli biraz zor. Buna rağmen hemen hemen hepsi iyi gidiyor” dedi.
“Evde ekspertiz yapıyoruz finansman desteği sunuyoruz”
VavaCars olarak yeni ürünler geliştirdiklerini anlatan Serdıl Gözelekli, “Hem bayi hem internet üzerinden satışımız var. Şu an bütün segmentlerde alım satım yapıyoruz. Araç alımını kolaylaştırmaya yönelik ürün geliştirdik. İnsanlar daha rahat araç satabilmeleri, evlerine ekspertiz yapabilmeleri fiyatı mümkün oldukça son ekspertizi yapılmış gibi bir noktaya getiriyoruz. Müşteri sonradan geldiğinde bir sürprizle karşılaşmıyor. E-ticaret sitemizde 100 civarı araç listeli ama sürekli yenileniyor. Takas müşterileri için özellikle çok büyük avantaj oluyor. Zaten bizden araç alan müşterinin yaklaşık yüzde 40’ı aracı takas yapmak isteyenler.
Özellikle finansman kısmında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Farklı bankalarla, özel faiz oranları, müşterilere fırsatlar sağlıyoruz. Mücadele ederek ayakta kaldık. Yatırım almadan da ayakta duran birçok start up şirketiyle 7’nci yılımızdayız. Yedinci yılında o noktaya bu kadar yaklaşan çok şirket yok. Şimdi yeni bir şey başlatıyoruz. Eğer sizin elinizde son 15 gün içinde alınmış ekspertiz raporu varsa direkt bize gönderiyorsunuz. Direkt o rapor üzerinden son fiyatını veriyoruz. Fiyat konusunda sürpriz olmuyor. Dolayısıyla müşterilerin daha rahat araç satmasını sağlayacak sistem üzerinde çalışıyoruz. Araç komisyonlarımız çok iyi yeni gibi sorunsuz sıfır gibi tramersiz, değişensiz araçlar satmaya çalışıyoruz” dedi.
“Yapay zekâya pazar şokunu öğrettik”
Fiyat belirlemede yapay zekâdan büyük destek aldıklarını anlatan Serdıl Gözelekli, durağan sürece oldukça alışkın olduğunu aktardı. Artık Türkiye pazarında yaşanan ani değişimleri de yapay zekâya öğrettiklerini söyleyen Gözelekli, “Komut verirken pazar durumu ile bilgiler veriyoruz. Sen buna göre öğren diyoruz. Hızlı pazar, yavaş pazar, durağan, şiddetli, ani gibi bilgi verdiğin zaman o ona göre öğreniyor. Sürekli onu beslemek gerekiyor.
Bir anlamda pazar şoku eğitimi veriyoruz. Her zaman o makineyi kontrol eden kişiler oluyor. Bildiğim kadarıyla fiyatlamayı kendi yapan tek firmayız. Bir start up şirketinin en değerli şeylerinden biri en kopyalaması zor olan şey algoritmasıdır. Şirketin artık kendi asedi oluyor. İlerde yatırımcı alırken veya satmayı düşündüğümüzde de en önemli şeylerden biri oluyor. Pendik noktamızda servis işimiz devam ediyor. 40 bin araca kadar bakabiliyoruz. Kapasitemiz iyi. Tesla’nın onaylı hasar onarımı servisiyiz. Daha çok dijital ve online işler yapıyoruz. Orada da işler iyi durumda” diye konuştu.
İkinci elde kredi kartıyla tek çekim satış dönemi
İkinci elde finansmanın oldukça önemli olduğunun altını çizen Serdıl Gözelekli, bu alanın biraz daha açılması gerektiğini söyledi. Gerçekleşen faiz indirimlerinin piyasaya şu an tam olarak yansımadığını belirten Gözelekli, yüzde 30’un iyi bir seviye olacağını aktardı. Şimdilik müşterinin elinde ne varsa onu değerlendirdiğini anlatan Gözelekli, “Nakit, kredi ve hatta kredi kartı. Satışlar bu şekilde dönüyor, doğal olarak. Müşteri neye hızlı ve maliyetsiz ulaşabilirse ona yöneliyor.
Tüketici kredi faizleri hala yüksek. Bu yıl ağırlıklı olarak peşin ve kredi kartıyla satış yaptık. Kredi kartında da şöyle bir sorun var; taksit yok. Tek çekimle ikinci el otomobil satışı hızlandı. Elinde nakdi ve kartında limiti olan ikinci el araç alımını kolaylıkla yapıyor” diye konuştu. Pazarda ağırlıklı olarak B ve C segmenti modellerin talep gördüğünü anlatan Gözelekli, lüks segmentin payının satış hızının düşmeye başladığını aktardı. Çin araçlarına da değinen Gözelekli şunu söyledi: “İkinci elde de çok güçlüler. Ve oldukça hızlı gidiyor. Anadolu’da çok talep var.”