İkinci el otomobil piyasası hareketlendi: İşte fiyatlara gelen zam oranı

Otomobil bayilerinde sıfır araç bulunmaması vatandaşları ikinci ele yönlendirdi. Yoğun talep fiyatlara da yükseliş olarak yansıdı. Galericiler sattıkları aracı tekrar aynı fiyata satamadıklarını belirtti. Peki fiyatlar ne kadar artış gösterdi?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aralık ayında ÖTV matrah güncellemesinin ardından talep yükselmiş ve bu talebe bağlı olarak fiyatlar artmıştı. Bunun yanında artan maliyetler de fiyatların yükselmesindeki diğer etkenler arasında. İkinci el piyasasında aralık-mart itibarıyla yüzde 30’lara varan artışlar söz konusu” dedi.

"En yüksek talep 10 yaş üstü araçlarda yaşanıyor"

“Yaş olarak yüksek talep 5 yaş ve üzeri araçlarda. En yüksek talep ise 10 yaş ve üstü araçlarda yaşanıyor. Marka/model olarak bakıldığında ise c segment aile otomobilleri en çok tercih edilen araçlar arasında” diyen Ertemel, şunları söyledi:

“- Bu araçların pek çoğu yerli üretim olduğundan emsallerine göre fiyat avantajı sunmasıyla tercih sebebi oluyor. Piyasa şartları ve mevcut koşullar itibarıyla önümüzdeki süreçte araç fiyatlarının yükseleceği kanaatindeyiz. Bu sebeple otomobil almak isteyen vatandaşlarımıza her zaman söylediğimiz şey, araç almak için bugün en doğru zaman.

- Global yaşanan hammadde ve çip problemleri gibi üretimi etkileyen sebepler neticesinde otomobil üretimi oldukça limitli gerçekleşiyor. Buna nazaran ülkemizdeki enflasyonist ortam ve fiyatların artacağı düşüncesiyle yatırım aracı olarak görülen otomobillere talep bir o kadar fazla.

"Bekleme listesi aylarca uzayabiliyor"

- Dolayısı ile bekleme listesi aylarca uzayabiliyor. Oldukça limitli üretim ve yüksek talep ortamında bayilerin stokçuluk yaptığından söz edemeyiz. Fiyat yükselişlerini fırsat bilerek bu yöntemlere başvuranların sektör dışı kişi ya da kuruluşlar olduğunu düşünmekteyiz.

En düşük araç ne kadar?

En düşük araç fiyatları 400.000 TL’nin biraz altında başlıyor. Ancak bu baremin altında 3 model kalmış durumda. Arz sorunu sebebiyle de bulmak oldukça güç.”