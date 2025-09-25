İkinci elde düzenlemeler ve krediler piyasayı şekillendirdi

Mart ayında yapılan faiz indiriminin taşıt kredilerine erişimi kolaylaştırması, tüketici talebini yeniden canlandırırken; haziranda bayram tatili etkisiyle kısa süreli bir yavaşlama yaşandı.

Temmuzda ÖTV matrah limitleri ve oranlarının güncellenmesi, eylülde ise TCMB’nin faiz indirimine gitmesi sektörde belirleyici gelişmeler oldu.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “2025’in ilk yarısında ikinci el araç piyasası, regülasyonlar ve yeni uygulamalarla daha şeffaf ve dengeli bir yapıya kavuştu” dedi. Oğuzhan, Ticaret Bakanlığı’nın ‘6 ay – 6 bin km’ kuralının 2026’ya kadar uzatılmasının stok amaçlı ilanları azalttığını ve al-sat amaçlı işlemleri engellediğini hatırlattı.

Önemli adımlardan birinin de E-İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) olduğunu belirten Oğuzhan, sahte ilanların büyük oranda azaldığını, kullanıcı güveninin arttığını vurgulayarak, “Sadece yetki belgeli firmaların ilan girebilmesi dolandırıcılık riskini ciddi biçimde azalttı” dedi.

ÖTV düzenlemesine de değinen Oğuzhan, “Alt segment araçlarda oran yüzde 70-75 seviyelerine çıktı. Bu düzenleme, alt segmentlerde ucuz araç seçeneklerini azaltırken, tüketicilerin daha üst segment araçlara yönelmesine yol açabilir. Genel fiyat artışına sebep olacak bir tablo söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

arabam.com’un fiyat endeksine göre temmuzda nominal fiyatlarda sınırlı artış olurken reel fiyatlar yüzde 0,70 geriledi. Ağustos ayında ise reel fiyatlar yüzde 0,43 artarak yılın başından bu yana ilk kez yükseliş kaydetti.