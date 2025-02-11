İkinci elde fiyatlar oturdu piyasayı artık alıcı belirliyor
İkinci el araç sektörünü DÜNYA’ya değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, artık fiyatların oturduğunu ve fiyatı alıcının belirlediği bir döneme geçildiğini söyledi. Gözelekli, “Astronomik fiyat artışları artık yok. Sıfır araç tedarik sorunu kalmadı. Bu yüzden ikinci el araç fiyatlarında bir baskı oluştu” dedi.
Ali YILDIRIM
İkinci el araç sektörü 2024 yılında beklenmedik gelişmelere sahne oldu. Sıfır araçlarda artan kampanya dozu her ne kadar ikinci el satışlarını etkilese de ikinci el araç fiyatları dövize karşı değerini korudu. 2024 yılının istikrarlı geçtiğini söyleyen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimler öncesinde, ilk 3 ayda yüzde 9’luk fiyat artışının olduğunu ifade eden Gözelekli, seçimlerden sonra daralan kredi imkanlarının fiyatları etkilediğine değinerek, “Sıkılaştırılmış para politikası, enflasyonla kararlı mücadele derken fiyatlar Nisan 2024’ten itibaren düşüşe geçti.
Ama Ağustos 2024’ten itibaren tekrar artış başladı” dedi. Aralık sonunda ikinci el fiyatların yıl bazında yüzde 18-20 oranında arttığını anlatan Gözelekli, “Aslında reel bir düşüş gerçekleşti. Ama dövize karşı da değerini korudu. Fiyatlarda köpük gitti. Astronomik fiyat artışları artık yok. Sıfır araç tedarik sorunu kalmadı. Bu yüzden ikinci el araç fiyatlarında bir baskı oluştu. Böylece fiyatlar belli bir istikrara oturdu” yorumunu yaptı.
Fırsatçılar ve yetkili olmayanlar aradan çıktı
İlk 3 ayda fiyatların oldukça önde gittiğini ifade eden Gözelekli, ikinci çeyrekte fiyat artış hızının azaldığını kaydetti. “Aralık ayında çok kampanya oldu” diyen Gözelekli, şunları söyledi: “Ama sektörün lokomotifi ikinci el oldu. İkinci el otomobil satışları 7 milyonu geçti. 1’e 7’lik oran tekrar geri geldi. Ağustos ayında GSR düzenlemesi gerçekleşip fiyatlar artınca, talep tekrar ikinci ele döndü. İkinci el araçta fiyatları belirleyen unsurlar talep, döviz kuru ve üretim maliyetleridir. Bunlar tamamen pazarın seyrini belirledi. Sıfırdaki kampanyalar daha çok 0-3 yaşı etkiledi. Bu dönemde yatırım amaçlı al-sat yapanlar üzüldü. Aracını takas yapmak isteyenler için elverişli şartlar oluştu. İkinci elde yapılan 6 ay 6 bin km uygulaması ve Ticaret Bakanlığı’nın seri yönetmelikleri ve takibi de bu durumda etkili oldu. Yetkili olmayan kişiler aradan çıktı ve fiyatlarda istikrar sağlandı.”
“Dövizle enflasyon arasında paralelliğin başlaması anında sıfırla ikinci el arasında da benzer değişimler gerçekleşecek” diyen Gözelekli, “Artık fiyatların belirlenmesinde alıcının daha etkili olduğu dönemdeyiz. Satıcının fiyatı belirlediği ve istediği fiyatı koyup alıcıları resmen sıraya dizip istediğini seçtiği dönem bitti. Alıcının karar verdiği ve otomobile fırsatçılardan ziyade ihtiyaç sahiplerinin daha çok yöneldiği bir döneme geçtik. Bu da fiyatların istikrarlı olmasını ve planlamaların daha doğru yapılmasını sağlıyor” diye konuştu.
Otomobil hâlâ iyi bir yatırım aracı
Tüketicilerin bu yıl yatırıma yöneleceğini ifade eden Serdıl Gözelekli, faizlerin hala reel enflasyona veya gerçekleşecek enflasyona göre yukarıda kaldığını anlattı. Gözelekli, “Tüketicilerin yatırıma yönelme eğilimi devam edecek. Ancak faiz düşüşüyle beraber genelde kredilerde bir gevşeme olabilir. Kredilerin gevşemesi durumunda uzun süredir bekleyen talebin tekrar harekete geçeceğini düşünüyoruz. Tahminlerimize göre, Merkez Bankası bunu kademeli olarak yapacak. Bu yıl otomobil fiyatlarıyla enflasyon arasında paralelliğin yavaş yavaş kurulmasını bekliyoruz.
2024 sonu enflasyon oranı yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. İkinci el araçlardaki artış ise yüzde 18-20 civarında, yani enflasyonun yarısından az. Önümüzdeki yıl bu durum yüzde 30’a yüzde 20 olabilir. Döviz, enflasyon ve ikinci el araç fiyatları arasındaki o korelasyonun tekrar kurulacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hala ikinci el otomobillerin yatırım değeri var. Özellikle mobilite imkanı ve konfor sağlayarak dövize karşı iyi bir yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.
Pandemi döneminde tedarik krizinin olduğunu hatırlatan Gözelekli, o dönemde satılan araçların yüzde 65’inin 10 yaş üzeri, yüzde 50’sinin de 15 yaşın üzerinde olduğunu aktardı. Gözelekli, konuşmasına şöyle devam etti: “2024 araç parkının biraz daha gençleştiği, sıfır araç arzıyla birlikte ikinci el tercih edenlerin de biraz daha yeni, iyi durumda araçlara yöneldiği bir yıl oldu. Fiyatlar baskılandıkça alıcının bütçesi 4-6 yaş arası bir araç için uygunsa bu durum ilerleyen zamanda 0-3 yaş aralığında araca yönelebildi, bütçe buna uygun olarak revize edilebildi. Kaza ve onarım geçmişi daha iyi durumda olan araçlara yönelim oldu. Daha ekonomik araçlar öne çıkt..”
Yapay zeka ile nokta atışı fiyat endeksi
VavaAI Fiyat Endeksi’ni her ay yayınladıklarını da anlatan Gözelekli, toplumu doğru bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Gözelekli, “Bu aslında, piyasaya açık bütün araç fiyatlarının, ilanların harmanlanarak yapay zeka desteğiyle oluşturulan bir endeks. Burada ilanda kalış süreleri ve araçların fiyatları hesaplanıyor. Odaklandığımız şey, gerçekleşen fiyatları tahmin edebilmek. 2024 yılı, ilan fiyatlarının gerçek fiyatlara biraz daha yaklaştığı bir yıl oldu.
Müşteri beklentileri de biraz daha realist hale geldi” dedi. Müşterilerin araç satış süreçlerine daha fazla önem verdiklerini ifade eden Gözelekli, “Müşterilerimizden de gelen talepler doğrultusunda, araç satış süreçlerine odaklandık. Müşteri memnuniyetini merkeze aldığımız için, bir müşteri eğer aracına hakimse ve bütün hasar bilgilerini girerse, ona göre hassas bir ön değerleme sunuyoruz. Bir nevi müşteri oturduğu yerden kendi ekspertizini yapabiliyor” dedi.
İkinci el elektrikli araçların fiyatı artacak
Sıfır araçların içerisindeki elektrik araç payı artıyor’’ diyen Gözelekli, konuşmasının devamında şunları söyledi: ‘’Artık bu pay yüzde 10’lara çıktı. Önümüzdeki yıl ise yüzde 15’lere varabilir. Ama elektrikli araçlarda sıfırla ikinci el araç arasındaki makasın biraz daha açık olduğunu söyleyebiliriz. Henüz, ikinci el araç fiyatlarının oturmuş olmadığını görüyoruz, Avrupa’da da bu durum mevcut. Elektrikli araç alımına 2024 yılında başladık. Tesla, Togg, Mercedes, BMW ve Volvo’nun bazı modelleri bünyemizde yer alıyor. Tüm modeller için olmasa da belli bir grupta araç alıp satıyoruz.”
Fiyatlar dövize paralel ilerler
İkinci el araç pazarının 2025’te de yerini koruyacağını ifade eden Serdıl Gözelekli, “Tabii bu biraz da para politikasına bağlı. Burada gösterilen istikrar devam ederse, insanlar yatırımlarını daha rahat biçimde yapar. Dolayısıyla 2025’te önceki yılara göre bir artış olabileceğini öngörüyoruz. Sıfır araç arzı arttıkça, önümüzdeki yıl ikinci el piyasasında da yüzde 5 ila 10 civarı bir artış olabileceğini söyleyebiliriz. Fiyat olarak ise bu durum yine dövize paralel olarak ilerleyecektir” değerlendirmesini yaptı.
Lüks sınıfta ilan süreleri uzadı
Genel olarak ilan sürelerinin uzadığını söyleyen Serdıl Gözelekli, lüks segment otomobillerde bu sürelerin daha uzun olduğunu dile getirdi. Birçok sitede hâlâ ilan fiyatları belirlenirken gerçekçi olunmadığının altını çizen Gözelekli, “20-30 günde satılacak olan araçlar beklenti fiyatlarından dolayı 50- 55 günde zor satılıyor. Bugünkü faiz ortamında bile bakarsak bileşik faiz hesabıyla yüzde 8 seviyesinde TL bazında kayıp var. O yüzden bizim gibi kurumsal firmalar, anında işlemleri gerçekleştirip ödeme yaparak, müşterilerine büyük bir valör avantajı sağlıyor” dedi.
Evden çıkmadan ekspertiz
İkinci el araç piyasasındaki dolandırıcılık risklerine vurgu yapan Serdıl Gözelekli, “Bizim yaptığımız geniş kapsamlı bir ankete göre müşterilerin 3’te 1’i araç alırken ve satarken dolandırıcılık riskiyle karşılaşıyor. Sosyal medyada çok ilgi çeken, meşhur dolandırıcılık yöntemlerini işleyen ve toplumu bilgilendirme amacıyla çektiğimiz videolarımızla da bunu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla biz insanların bir kere zamandan tasarruf edebilmeleri için evlerinden ekspertiz yapmalarına imkan tanıyoruz. VavaCars’a araç satışını kolaylaştıran, yine mümkün olduğunca evden çıkmadan gerçekleştirilebilecek işlemler üzerinde çalışıyoruz diye konuştu.