İkinci elde fiyatlar oturdu piyasayı artık alıcı belirliyor

Ali YILDIRIM

İkinci el araç sektörü 2024 yılında beklenmedik ge­lişmelere sahne oldu. Sıfır araçlarda artan kampanya do­zu her ne kadar ikinci el satış­larını etkilese de ikinci el araç fiyatları dövize karşı değerini korudu. 2024 yılının istikrar­lı geçtiğini söyleyen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gö­zelekli, DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimler öncesinde, ilk 3 ayda yüzde 9’luk fiyat artışının olduğunu ifade eden Gözelek­li, seçimlerden sonra daralan kredi imkanlarının fiyatları et­kilediğine değinerek, “Sıkılaş­tırılmış para politikası, enflas­yonla kararlı mücadele derken fiyatlar Nisan 2024’ten itiba­ren düşüşe geçti.

Ama Ağustos 2024’ten itibaren tekrar artış başladı” dedi. Aralık sonunda ikinci el fiyatların yıl bazında yüzde 18-20 oranında arttığını anlatan Gözelekli, “Aslında reel bir düşüş gerçekleşti. Ama dö­vize karşı da değerini korudu. Fiyatlarda köpük gitti. Astro­nomik fiyat artışları artık yok. Sıfır araç tedarik sorunu kal­madı. Bu yüzden ikinci el araç fiyatlarında bir baskı oluştu. Böylece fiyatlar belli bir istik­rara oturdu” yorumunu yaptı.

Fırsatçılar ve yetkili olmayanlar aradan çıktı

İlk 3 ayda fiyatların oldukça önde gittiğini ifade eden Göze­lekli, ikinci çeyrekte fiyat ar­tış hızının azaldığını kaydetti. “Aralık ayında çok kampanya oldu” diyen Gözelekli, şunla­rı söyledi: “Ama sektörün lo­komotifi ikinci el oldu. İkinci el otomobil satışları 7 milyonu geçti. 1’e 7’lik oran tekrar geri geldi. Ağustos ayında GSR dü­zenlemesi gerçekleşip fiyatlar artınca, talep tekrar ikinci ele döndü. İkinci el araçta fiyatları belirleyen unsurlar talep, döviz kuru ve üretim maliyetleridir. Bunlar tamamen pazarın seyri­ni belirledi. Sıfırdaki kampan­yalar daha çok 0-3 yaşı etkile­di. Bu dönemde yatırım amaçlı al-sat yapanlar üzüldü. Aracını takas yapmak isteyenler için el­verişli şartlar oluştu. İkinci el­de yapılan 6 ay 6 bin km uygu­laması ve Ticaret Bakanlığı’nın seri yönetmelikleri ve takibi de bu durumda etkili oldu. Yetki­li olmayan kişiler aradan çıktı ve fiyatlarda istikrar sağlandı.”

“Dövizle enflasyon arasında paralelliğin başlaması anında sıfırla ikinci el arasında da ben­zer değişimler gerçekleşecek” diyen Gözelekli, “Artık fiyat­ların belirlenmesinde alıcının daha etkili olduğu dönemde­yiz. Satıcının fiyatı belirlediği ve istediği fiyatı koyup alıcıları resmen sıraya dizip istediğini seçtiği dönem bitti. Alıcının ka­rar verdiği ve otomobile fırsat­çılardan ziyade ihtiyaç sahip­lerinin daha çok yöneldiği bir döneme geçtik. Bu da fiyatların istikrarlı olmasını ve planla­maların daha doğru yapılması­nı sağlıyor” diye konuştu.

Otomobil hâlâ iyi bir yatırım aracı

Tüketicilerin bu yıl yatırıma yöneleceğini ifade eden Serdıl Gözelekli, faizlerin hala reel enflasyona veya gerçekleşecek enflasyona göre yukarıda kal­dığını anlattı. Gözelekli, “Tüke­ticilerin yatırıma yönelme eği­limi devam edecek. Ancak fa­iz düşüşüyle beraber genelde kredilerde bir gevşeme olabi­lir. Kredilerin gevşemesi duru­munda uzun süredir bekleyen talebin tekrar harekete geçece­ğini düşünüyoruz. Tahminleri­mize göre, Merkez Bankası bu­nu kademeli olarak yapacak. Bu yıl otomobil fiyatlarıyla enflas­yon arasında paralelliğin yavaş yavaş kurulmasını bekliyoruz.

2024 sonu enflasyon oranı yüz­de 44,4 olarak gerçekleşti. İkin­ci el araçlardaki artış ise yüzde 18-20 civarında, yani enflasyo­nun yarısından az. Önümüzde­ki yıl bu durum yüzde 30’a yüz­de 20 olabilir. Döviz, enflasyon ve ikinci el araç fiyatları ara­sındaki o korelasyonun tek­rar kurulacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hala ikinci el oto­mobillerin yatırım değeri var. Özellikle mobilite imkanı ve konfor sağlayarak dövize kar­şı iyi bir yatırım aracı olduğu­nu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Pandemi döneminde tedarik krizinin olduğunu hatırlatan Gözelekli, o dönemde satılan araçların yüzde 65’inin 10 yaş üzeri, yüzde 50’sinin de 15 ya­şın üzerinde olduğunu aktardı. Gözelekli, konuşmasına şöyle devam etti: “2024 araç parkının biraz daha gençleştiği, sıfır araç arzıyla birlikte ikinci el tercih edenlerin de biraz daha yeni, iyi durumda araçlara yöneldiği bir yıl oldu. Fiyatlar baskılandık­ça alıcının bütçesi 4-6 yaş arası bir araç için uygunsa bu durum ilerleyen zamanda 0-3 yaş ara­lığında araca yönelebildi, bütçe buna uygun olarak revize edile­bildi. Kaza ve onarım geçmişi daha iyi durumda olan araçlara yönelim oldu. Daha ekonomik araçlar öne çıkt..”

Yapay zeka ile nokta atışı fiyat endeksi

VavaAI Fiyat Endeksi’ni her ay yayınladıklarını da anlatan Gözelekli, toplumu doğru bil­gilendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Gözelekli, “Bu aslın­da, piyasaya açık bütün araç fi­yatlarının, ilanların harman­lanarak yapay zeka desteğiyle oluşturulan bir endeks. Bura­da ilanda kalış süreleri ve araç­ların fiyatları hesaplanıyor. Odaklandığımız şey, gerçekle­şen fiyatları tahmin edebilmek. 2024 yılı, ilan fiyatlarının ger­çek fiyatlara biraz daha yaklaş­tığı bir yıl oldu.

Müşteri bek­lentileri de biraz daha realist hale geldi” dedi. Müşterilerin araç satış süreçlerine daha faz­la önem verdiklerini ifade eden Gözelekli, “Müşterilerimizden de gelen talepler doğrultusun­da, araç satış süreçlerine odak­landık. Müşteri memnuniyeti­ni merkeze aldığımız için, bir müşteri eğer aracına hakimse ve bütün hasar bilgilerini girer­se, ona göre hassas bir ön değer­leme sunuyoruz. Bir nevi müş­teri oturduğu yerden kendi eks­pertizini yapabiliyor” dedi.

İkinci el elektrikli araçların fiyatı artacak

Sıfır araçların içerisindeki elektrik araç payı artıyor’’ diyen Gözelekli, konuşmasının devamında şunları söyledi: ‘’Artık bu pay yüzde 10’lara çıktı. Önümüzdeki yıl ise yüzde 15’lere varabilir. Ama elektrikli araçlarda sıfırla ikinci el araç arasındaki makasın biraz daha açık olduğunu söyleyebiliriz. Henüz, ikinci el araç fiyatlarının oturmuş olmadığını görüyoruz, Avrupa’da da bu durum mevcut. Elektrikli araç alımına 2024 yılında başladık. Tesla, Togg, Mercedes, BMW ve Volvo’nun bazı modelleri bünyemizde yer alıyor. Tüm modeller için olmasa da belli bir grupta araç alıp satıyoruz.”

Fiyatlar dövize paralel ilerler

İkinci el araç pazarının 2025’te de yerini koruyacağını ifade eden Serdıl Gözelekli, “Tabii bu biraz da para politikasına bağlı. Burada gösterilen istikrar devam ederse, insanlar yatırımlarını daha rahat biçimde yapar. Dolayısıyla 2025’te önceki yılara göre bir artış olabileceğini öngörüyoruz. Sıfır araç arzı arttıkça, önümüzdeki yıl ikinci el piyasasında da yüzde 5 ila 10 civarı bir artış olabileceğini söyleyebiliriz. Fiyat olarak ise bu durum yine dövize paralel olarak ilerleyecektir” değerlendirmesini yaptı.

Lüks sınıfta ilan süreleri uzadı

Genel olarak ilan sürelerinin uzadığını söyleyen Serdıl Gözelekli, lüks segment otomobillerde bu sürelerin daha uzun olduğunu dile getirdi. Birçok sitede hâlâ ilan fiyatları belirlenirken gerçekçi olunmadığının altını çizen Gözelekli, “20-30 günde satılacak olan araçlar beklenti fiyatlarından dolayı 50- 55 günde zor satılıyor. Bugünkü faiz ortamında bile bakarsak bileşik faiz hesabıyla yüzde 8 seviyesinde TL bazında kayıp var. O yüzden bizim gibi kurumsal firmalar, anında işlemleri gerçekleştirip ödeme yaparak, müşterilerine büyük bir valör avantajı sağlıyor” dedi.

Evden çıkmadan ekspertiz

İkinci el araç piyasasındaki dolandırıcılık risklerine vurgu yapan Serdıl Gözelekli, “Bizim yaptığımız geniş kapsamlı bir ankete göre müşterilerin 3’te 1’i araç alırken ve satarken dolandırıcılık riskiyle karşılaşıyor. Sosyal medyada çok ilgi çeken, meşhur dolandırıcılık yöntemlerini işleyen ve toplumu bilgilendirme amacıyla çektiğimiz videolarımızla da bunu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla biz insanların bir kere zamandan tasarruf edebilmeleri için evlerinden ekspertiz yapmalarına imkan tanıyoruz. VavaCars’a araç satışını kolaylaştıran, yine mümkün olduğunca evden çıkmadan gerçekleştirilebilecek işlemler üzerinde çalışıyoruz diye konuştu.