İkinci elde piyasa ne zaman normalleşecek?

Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, 2023 yılını değerlendirirken, gelecek yıla dair de öngörülerini paylaştı. Türkiye’nin ikinci el otomotiv pazarının yüksek potansiyeline değinen Çelikol, dünyada adet bazında 6’ncı ülke olduğumuzu, ciroda ise üçüncü olduğumuzu ifade etti. İkinci el yıllık satışlarının 6-7 milyon adet olarak seyrettiğini kaydeden Çelikol, “ABD ve Çin’den sonra ciro olarak en büyük pazar konumundayız. Global şirket yapısı içerisinde de Meksika ve Brezilya ile birlikte Türkiye en stratejik pazar olarak görülüyor” dedi.

2024 sonu piyasanın tamamen normalleşmesini bekliyoruz

Önümüzdeki döneme dair tahminlerinden bahseden Mehmet Çelikol, araçlara yatırım döneminin bittiğini ifade ederek, genel seçimler sonrasında hızlı artan faizler ve düşen talep ile ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini belirtti. Çelikol, şunları söyledi:

“Ekonomideki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonist ortamla devam eden araç yatırımları ise son dönemde hız kesti. Piyasanın araç fiyatları açısından yavaş yavaş normal seyrine döndüğünü görüyoruz. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek de dolar karşısında ikinci el araç bir süre daha değer kaybetmeye devam edecektir. Pandeminin tamamen bitmesi, sıfır araç tedariğinin çözülmesi, alternatif yatırım aracı algısını aşılmasıyla birlikte, 2024 sonu ve 2025 başı gibi piyasanın tamamen normalleşeceğini düşünüyorum.”

Super app gibi alternatif modeller üstünde duruyoruz

Türkiye’ye yapılan yatırımları artırmak istediklerini anlatan Çelikol, alternatif modeller üstünde çalıştıklarını ifade etti. Çelikol, “Satış sonrası hizmetler çok önemli ve katma değer sağlıyor. Örneğin Türkiye’de her gün 1 milyon araba yıkanıyor. Oto tamir, bakım, otopark gibi konular da var. Biz de tüm bu ekosisteme şu an detaylı olarak bakıyor ve neler yapabiliriz diye değerlendiriyoruz. Olası şirket satın almalarıyla da ilgileniyoruz. Biz Carvak olarak bu işin ‘süper app’ini yaratmaya çalışıyoruz. Super app; araç alım satımı dışında parkı da, HGS yüklemeyi de, lastik değişimini de, MTV ödemesini ve daha pek çok servisi de içeren bir kavram.”

2024’te önemli lansmanlar geliyor

Carvak olarak 2024 senesinde ekosistem çözümlerine ek olarak önemli lansmanları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Çelikol, bu konuda ise şunları söyledi:

“Bunlardan biri oto galeriler için ihale platformu niteliğinde bir yeniliğimiz olacak, bu platform üzerinden üye işyerlerine online ikinci el araç satışı gerçekleştirilecek. Bu lansmanlarımızla birlikte kurumsal tarafta da ikinci el araç satışında güvenilir iş ortağı konumumuzu güçlendireceğiz.”