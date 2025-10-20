iPhone nesli direksiyona geçiyor

Tüm dünyada regülas­yonlar hız kazanıyor. Bu­na karşın elektrikli araç­ların satış voltajı gittikçe artıyor. Özellikle lüks segmentte elektrikli otomobillere talep vergi kaynaklı oldukça yüksek. Bu sınıfta son iki yılın en dinamik dönüşümlerinden biri yaşanırken, süreci regülasyon­lar yönetiyor. İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati de ‘Folgore’ ürün gamıyla bu yeniçağa adım atıyor. Satış adetleri hâlâ sınırlı olsa da, markanın içten yanmalı motor­lardan kademeli çıkışı ve yeni nesil sürücülerin elektriğe olan ilgisi, pazarın geleceğine dair güçlü bir sinyal veriyor.

Masera­ti Grecale Folgore’nin Fethiye’de düzenlenen lansmanında sorula­rımızı cevaplayan FER-MAS Şir­ket Müdürü Güçlü Yakal, 2026 ve 2027’nin içten yanmalı motorlarla devam edeceğini anlatarak, “Elekt­rikli modelleri daha fazla tanınan, bilinen, istenen bir seviye çıkarta­cağız. Yılda neredeyse 1.4 milyon kişi ehliyet alıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu iPhone ile bü­yüyen kesim. Elektrikli araç­lara bizlere gö­re çok daha po­zitifler. Diğer yandan elekt­rikli aracı te­miz ve zahmetsiz güç olarak gören yenilikçi bir kitlemiz var. Aracını şehir içinde kullanan, yüksek per­formans ve prestij arayan müşte­rilerin zaten tek bir aracı olmuyor, tereddüt giderek azalıyor” dedi.

Türkiye Maserati dünyası içinde ilk 10’da

Folgore ürün gamını yeni oldu­ğunu ifade eden Güçlü Yakal, “Biz­de müşterilerin beklentisi biraz da­ha farklı. Yüksek beygir ve ses. Ama buna rağmen geri bildirim olum­lu” dedi. Elektrikli ve içten yanmalı araç satışlarının Maserati tarafın­da eşit bir şekilde olacağına deği­nen Yakal, şu anda içten yanmalı­nın daha önde olduğunu aktardı. Yakal şöyle devam etti: “Ama önü­müzdeki dönemde artık o biraz da­ha elektrikli olacak. Folgore zaten kuvvetli bir şekilde devam edecek. Bizim şu anda Türkiye'de yakla­şık 3 bin adetlik bir parkımız var. Maserati satışları içindeki payı­mız. 2025’in ilk 6 ayında 3,2’ye çık­tı. Bu sene hedef 210-220 adet. 150 adet şu ana kadar satıldı. Marka­nın kendi dünya sıralaması için­de Türkiye ilk 10’da.”

Pazar 1.4 milyon adetleri zorlayacak

Güçlü Yakal, F lüks segmentinde 9 ayda yak­laşık 5 bin adetlik satış gerçekleştiğini söyledi. Geçen seneye göre bir yükselme olduğunu anla­tan Yakal, “Mikste önemli bir artış var. Bu senede 1.4 mil­yon adet seviyesinde bir toplam pazar büyüklüğü ko­nuşuluyor. Gerçekten ezberi bozuyor, talep kuvvetli. Lüks segment müşterisinin araç markasını, rengini ve içini seçerken bir sonraki kullanıcıyı düşünerek alım tercihini yönlendirdiği standart bir yaklaşım var. Ayrıca bir de kendim bineceğim, beğendiğimi ala­cağım, ben bunu hak ediyorum diyen bir müşteri kitlesi var. Maserati özelinde her iki yaklaşımı beraber gözeten müşteri yaklaşımı bence biraz daha fazla” dedi.

Yüzde 75 vergi ile 9.2 milyon lira

Folgore, Maserati’nin elektrikli otomobiller için tanımladığı yeni bir isim. Maserati Grecale Folgore de markanın ilk elektrikli SUV modeli. Araçta yer alan çift elektrikli motor modelin vergi dilimini yüzde 75’e taşıyor. Bu yüzden elektrikli olması lüks segmentte vergi kaynaklı fiyat avantajını ortaya koyuyor. Otomobilin yaklaşık 9.2 milyon liralık bir fiyat etiketi var. 105 kws bir batarya paketine sahip olan model 500 kilometre menzil sunuyor. 550 HP’lik güç ile 820 Nm'ye kadar tork üretiyor ve 0’dan 100’e 4.1 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı da saatte 220 km. Motor ve bataryada Çin teknolojisine yer verilmiş.