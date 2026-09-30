İran’da lüks otomobil ithalatı durduruldu

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İran yönetimi otomobil ithalatında yeni bir karar aldı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın doğrudan talimatıyla lüks otomobillerin ülkeye ithal edilmesi durduruldu.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, otomobil ithalatına ilişkin yaptığı açıklamada kararın kapsamını duyurdu.

Yurt dışındaki İranlılar için de geçerli

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan Atabek, kararın yalnızca İran içindeki ithalat işlemleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

Atabek, “Cumhurbaşkanı’nın doğrudan talimatı ile yurt dışında yaşayan İranlılar için de geçerli olacak şekilde lüks otomobil ithalatı durduruldu” dedi.

Ekonomik araçların ithalatına öncelik verilecek

İran hükümetinin otomobil ithalatına yönelik yeni yaklaşımında daha ekonomik araçlar öne çıkacak. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, lüks otomobillerin ithalatının durdurulmasının yanı sıra daha ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceğini açıkladı.