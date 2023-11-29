Iveco, 2024 yılına yeni logosu ile giriyor

Emre ERGÜL

IVECO Asya Bölgesi Başkanı Koray Kurşunoğlu, açılış konuşmasında. 2024 yılının IVECO’nun en enerjik ve en heyecan verici yıllarından biri olacağını ve yenilenen araç gamı ile sektöre yepyeni bir bakış açısı getireceklerini belirtti: “IVECO ‘gelecek’ tanımını çok iyi bilen bir marka. Özellikle elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi alanında çok uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren IVECO, bu anlamda sektöre öncülük ederken, enerjisini ve kaynaklarını çok verimli kullanıyor.

2024 yılında tamamı tek seferde güncellenmiş olan model gamımızla çok enerjili bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 1 milyar euro bütçe ve 4 senelik çalışma sonunca ortaya çıkan yeni araç gamımızda, 4 temel unsura odaklandık: İş verimliliği, sürücü deneyimi, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik.”

2023 yılında pazarda özellikle S-Way çekiciler ile büyük başarı elde ettiklerini belirten IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak da şöyle konuştu: “Uzun yol çekicimiz S-Way ile kısa sürede çok büyük bir başarı elde ettik. S-Way’in yakıt verimliliği, konforu ve üstün sürüş performansı ile 3 yılda yürüyen araç parkımızı büyüttük. IVECO, ürünlerini müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre yenilemek için tarihinin en büyük yatırımını yaptı.

Sınıfının en iyisi oyuncularıyla ortaklıklar geliştirerek inovasyonu hızlandırdı. Müşterilere her iş ihtiyacı için sürdürülebilir ve karlı çözümler sunma yolunda çok enerjili ürünler geliştirdi. Elektrikli araç alternatiflerinin geliştirilmesini hızlandırdı ve Almanya’nın Ulm kentinde ilk IVECO ağır hizmet tipi elektrikli kamyonu ürettiği özel bir üretim merkezi kurdu.”

IVECO Türkiye Bayi Geliştirme Direktörü Yıldırım Tanılkan da “DAILY Network” adlı yeni servis modeli hakkında “Nevşehir’de ilk imzayı attık” bilgisini verdi. Asya Bölgesi Müşteri Hizmetleri Direktörü Serkan Ayaz, 2023'de servislerde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak adına tüm teşkilat servis danışanlarına ‘misafirperverlik’ eğitimleri verdiklerini söyledi.

"Misafirperverlik, başarılı bir işletmenin birincil unsurlarından" diyen Ayaz, müşteri hizmetleri ve misafir deneyimlerinin, her sektörde olduğu gibi ticari araçlar sektöründe de misafirperverlikle el ele gittiğinden bahsetti. IVECO'nun Türkiye’deki teşkilatında elektrikli araçların satış sonrası aktivitelerine de 2024 yılında hız vereceğinin altı çizildi.

“IVECO, İzmitli, mütevazi ve mücadeleci biri olurdu”

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, “IVECO bir insan olsa, nasıl biri ve nereli olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ne İstanbullu ne taşralı… İzmitli… İkisinin tam ortasında duran, mütevazi ama mücadeleci biri olurdu.” Mücadeleciliğin özellikle altını çizen Işınak, sözü 2024’e getirdi: “2001’den bu yana 4 adet direkt düşüş ve çıkışı sembolize eden V kriz yaşadık. Daha V’nin dibini görmedik. 2024’te göreceğiz gibi duruyor.

Sektörde sezonsallık satış durgunlukları olurdu. Ocak ayı ve ramazanda satışın düşmesi gibi… Pandemiyle birlikte bu olgu, 3 yıldır tarumar oldu. En kötü senaryo, 2024’te pozisyon koruyacağız. Hiperenflasyondan çıkış 2025’te başlar.”

“Yatırım için kamyona talepte artış var”

Ağır vasıtaların yatırım aracı olması bir süredir konuşulan bir durum. Bunu sorduğumuzda Işınak’ın yanıtı şu oldu: “Yatırım için çekiciye olan ilgi azalıyor. Kamyon artıyor.” 2017 yılında IVECO’da görev aldığını belirten Işınak, 2019 yılının sektör için diyet yılı olduğunu belirtti. Ardında da Oxford Enstitüsü’nün Türkiye ekonomisi için yayınladığı olumsuz raporuna rağmen, IVECO’nun 2020, 2021 ve 2022’de büyüdüğüne dikkat çekti. Gülerek “2023 yatış yılıydı. 2024’te bol spor yapacağız” diye konuşan Işınak, şirketi için iyi senaryonun, "2024’te de büyümeye devam etmek" olduğunu belirtti.