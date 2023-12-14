JAECOO J7 Arazide gücüyle, şehir İçinde konforuyla iddialı

Çin otomotiv endüstrisinin yeni yıldız adayı olan JAECOO, dünya çapındaki tanıtım ve lansman etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. “Klasikten, Klasiğin Ötesine” marka felsefesiyle 2023’ün ikinci yarısı itibarıyla otomotiv sektörüne güçlü bir giriş yapan JAECOO, küresel pazarlardaki varlığını hızla artırıyor. Otomotivin yeni kentsel off-road markası, Doğu Avrupa, Asya-Pasifik ile Orta ve Güney Amerika pazarlarında ses getiren lansmanlar gerçekleştirdi ve katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Arazi araçlarının performansını konforla birleştiriyor!

Küresel pazarlarda yükselen bir ivme yakalayan JAECOO, Meksika’daki basın toplantısından Güney Afrika'daki marka lansmanına kadar kapsamlı bir tanıtım etkinliğiyle marka isminin geniş bir coğrafyada bilinir hale gelmesini sağladı. Bu çalışmalarla marka, küresel stratejisini hızlandırmakla kalmadı, aynı zamanda pazar etkileşimleri yoluyla küresel kullanıcıların off-road ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılayarak yeni kentsel off-road tarzını ve yenilikçi teknolojilerini sergiledi. JAECOO’nun kasım ayı ortasında Meksika'da gerçekleştirilen çevrimiçi basın toplantısının ardından 23 Kasım’da da “Unutulmaz Yolculuk” temasıyla Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da ürün lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlikte yoğun katılım gösteren basın mensupları, J7 için şu değerlendirmeyi yaptı: “J7, klasik arazi araçlarının performansını bünyesinde barındırırken akıllı çözümler ve konfor açısından da günlük işe gidip gelme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Bu, JAECOO'nun off-road araç pazarında tüketicilerin ilgisini çekecek 'Klasikten, Klasiğin Ötesine' marka felsefesini de yansıtıyor.”

Klasik off-road SUV’lara meydan okuyor!

Teknolojik yenilik ve marka yenilemenin etkisiyle JAECOO’nun küresel pazardaki tanınırlığı hızla artıyor ve böylece küresel gelişimini sürekli olarak güçlendiriyor. JAECOO, geleneksel off-road becerilerini miras alırken, akıllı teknolojinin sınırlarını sürekli olarak zorluyor. Tescilli ARDIS (Tüm Araziler Akıllı Sistemi), JAECOO ürünlerine rakiplerini geride bırakan arazi performansları sağlıyor. Tüm JAECOO modelleri küresel beş yıldızlı güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor. Yenilikçi enerji sönümleyici kafes gövde tasarımı, yüksek dayanımlı çeliğin yaygın kullanımı ve çok sayıda yenilikçi ADAS çözümü sayesinde JAECOO ürünleri gelişmiş bir güvenlik ve koruma seviyesi sağlıyor. Yeni bir şehir içi off-road modeli olan J7, yaklaşma açısı, uzaklaşma açısı, yerden yükseklik ve su geçiş derinliği gibi alanlarda klasik off-road SUV'lara meydan okuyor ve JAECOO'nun “Klasikten” marka felsefesini tam olarak somutlaştırıyor. Ayrıca J7, süper geniş gökyüzü ekranı, yeni göz hizası ekranı, 540 derece panoramik görüntüleme ve çok sayıda akıllı kokpit teknolojileri gibi geleneksel off-road modellerinde nadir özelliklerle de donatılıyor. Bunlar, kullanıcıların güncel teknolojik zekâ gereksinimlerini karşılayarak JAECOO markasının “Klasiğin Ötesinde” özünü hayata geçiriyor.

20’den fazla pazarda satışa sunulacak

JAECOO’nun, iddialı off-road SUV’u J7’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında 20’nin üzerinde küresel pazara satışa sunması bekleniyor. JAECOO, özgün marka konumlandırmasıyla off-road değerini keşfetmeye, yoğun akıllı çözümlerle kaliteli bir marka imajı şekillendirmeye, küresel pazarlardaki kapsamını yaygınlaştırmaya ve dünya genelindeki kullanıcılara üstün bir off-road ürün deneyimi sunmaya devam edecek.