Jaguar Land Rover, siber saldırı sonrası üretime dönüyor

İngiltere merkezli lüks otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), eylül ayı başında yaşanan siber saldırının ardından yarın itibarıyla kademeli olarak üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ile batarya montaj merkezinde yarından itibaren üretimin yeniden devreye alınacağı belirtildi. Aynı gün çalışanların, İngiltere'deki Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine, ayrıca küresel üretim tesislerine parça sağlayan lojistik operasyon merkezine dönmeye başlayacağı aktarıldı.

Şirketin Slovakya'daki Nitra tesisinde de araç üretiminin yeniden başlatılmasının planlandığı kaydedildi.

Jaguar Land Rover, 2 Eylül'de siber saldırıya uğradığını ve bu nedenle perakende ile üretim hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığını duyurmuştu.