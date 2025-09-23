Otomobil devi süreyi uzattı, zarar çok büyük

İngiltere merkezli otomobil devi Jaguar Land Rover (JLR), siber saldırı nedeniyle fabrikalarının kapatılma süresini uzattı.

JLR, İngiltere’deki Solihull, Halewood ve Wolverhampton tesisleri de dahil olmak üzere fabrikaların 1 Ekim’den önce faaliyete geçmeyeceğini duyurdu.

En az 100 bin kişi etkilendi

Yaklaşık 50 bin araç üretimini etkileyen kararın, JLR’ye haftada en az 50 milyon sterline (2.8 milyar TL) mal olduğu tahmin ediliyor.

JLR’nin İngiltere’deki tesislerinde doğrudan yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor. Tedarik zincirinde bu rakam 100 bin, dolaylı olarak ise çalışanların harcamalarıyla geçinen yaklaşık 60 bin kişi bulunuyor.

İşçiler izne çıkarıldı

İngiltere’nin en büyük sendikalarından Unite, JLR tedarikçileri için kısa çalışma ödeneği programı talep etti. Sendika, bazı çalışanların “düşük ücretle ya da hiç maaş almadan” izne çıkarıldığını açıkladı.

Destek paketi çağrısı

Batı Midlands ve Merseyside bölgesindeki milletvekilleri, hükümete covid-19 döneminde verilen kredilere benzer bir destek paketi hazırlanması çağrısında bulundu.

Fidye yazılımı yerleştirdiler

Saldırıyı Scattered Lapsus$ Hunters adlı bir grup üstlenmiş, şirketin iç sistemlerine ait ekran görüntülerini Telegram üzerinden paylaşarak fidye yazılımı yerleştirdiklerini duyurmuştu.