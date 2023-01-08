Japonya'da araç satışları son 45 yılın en düşük seviyesini gördü

Japonya Otomobil Bayileri Birliğinin (JADA) araç satış rakamları verilerine göre, 2022 yılında Japonya genelinde, mini araçlar dahil olmak üzere toplamda 4 milyon 201 bin 321 araç satışı gerçekleşti.

Bu oran son 45 yılın en düşük seviyesi oldu

Satış rakamı, yaklaşık 4 milyon 190 bin aracın satıldığı 1977'den beri ülke içi en düşük rakam olarak kayda geçti. Böylece 2022'de satışlar, önceki yıla oranla yüzde 5,6 düştü. Düşüş sebebi olarak yarı iletken kaynak sorunu ile Kovid-19 kaynaklı parça tedarik zinciri aksaklıkları gösterildi.

Toyota, Nissan, Honda düşüş yaşadı

Geçen yıl Toyota yüzde 12,4 düşüşle 1 milyon 217 bin 128 araç, Nissan yüzde 0,8 düşüşle 272 bin 20 araç, Honda yüzde 1,9 düşüşle 269 bin 34 araç sattı.

Mitsubishi ise yüzde 42,4 artışla 49 bin 178 araç sattı. Japon üreticiler Suzuki ve Mazda da ülke içi satışlarında yükseliş kaydetti.