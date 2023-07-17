Kamuflajlı Peugeot 3008'i gören telefona sarılacak

Otomobil şirketleri yeni modellerinin prototiplerini piyasaya sürmeden saklamak istese de Peugeot yeni 3008’i kamuflajlı olarak sergiliyor.

Peugeot, mayıs ayında başlayan operasyonun ilk aşamasında yeni 3008’in prototiplerinde kullanacağı yeni kamuflajları sosyal ağlarında oylamaya sundu.

Haziran ayı boyunca markanın çeşitli sosyal ağlarında binlerce oy kullanıldı; “Sokak Sanatı”, “Görsel Sanat” ve “Prototip” temaları seçildi.

Kamuflajlar haziran ayında üretildi ve bu yaz Avrupa yollarında son geliştirme testleri yapılacak olan yeni 3008’lere uygulandı.

Bu süre boyunca kamuflajlı 3008’lerden birini görenler fotoğraf çekerek '#CAMOCATCH' ve '@PEUGEOT' etiketiyle Facebook ve Instagram hesaplarından paylaşabilecek.

15 Temmuz - 15 Ağustos tarihlerinde fotoğraf paylaşan kişiler arasından altı kişi, basın test sürüşlerinde yeni 3008’i denemek üzere özel olarak davet edilecek. Araç eylülde tanıtılacak.