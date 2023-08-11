Kargoist'te elektrikli araç kullanımı yüzde 25’i geçecek

Sürdürülebilirliğin lojistik sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan birisi olduğunu belirten Kargoist Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yazlı “Küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri karbon salınımının gerektiğinden fazla bir şekilde doğaya karışmasıdır. Bu durum ulaşım faaliyeti gerçekleştiren araçlar sayesinde etkisini arttırmaktadır. Bu etkinin en aza indirilmesi konusunda işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamaları ve projeleri çok önemlidir” dedi.

Sürdürülebilir lojistik yöntemi ile daha yaşanabilir bir dünya için 2021 yılında İstanbul’da scooter ile dağıtımlara başlayan Kargoist, şehrin önemli noktalarında scooter ile teslimat yaparak çevreye yayılan zararlı gazları azalttığını belirtiyor.

Scooter ile dağıtım dışında, Kargoist’in, kargobox kutuları ile teslimatlarda elektrikli araç kullanımını yüzde 25’in üzerine çıkartmak gibi farklı projelerinin olduğunu belirten, Alim Yazlı, “Konya’da dağıtımda kullanılan tüm araçları elektrikli araca çevirme üzerinde test çalışmalarımız var. Testi Türkiye genelinde yaygınlaştırarak, bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.