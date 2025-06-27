Karsan, Avrupa’da minibüs ve otonom alanında yılın şirketi seçildi

Toplu ulaşımda elektrikli ve otonom araçlara geçiş sürecinde faaliyet yürüten Karsan, Frost & Sullivan tarafından "2025 Avrupa’da Yılın Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Amerika merkezli Frost & Sullivan, her yıl inovasyon, performans ve müşteri memnuniyeti gibi ölçütlerle çeşitli sektörlerde değerlendirmelerde bulunuyor.

“Dünya markası olma yolunda ilerliyor"

Karsan CEO’su Okan Baş, ödülle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu topraklarda doğan ve hızlı büyüyen Karsan’ın bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, bu bizim için müthiş bir başarı. Bu ödül, farklı şekilde yaptığımız bu işin dünyada da fark edildiğini gösteriyor. Böyle ödüller, bize gelecekteki yolculuğumuz için hep bir ışık, hep bir güç, hep bir motivasyon oluyor. Böyle büyük bir ödülü ülkemiz adına kazandığımız için ayrıca gururluyuz” dedi.

"Ulaşıma vizyon da katıyoruz"

Ulaşıma vizyon da kattıklarını ifade eden Okan Baş ayrıca, 27 ülkede 2 bini aşkın elektrikli araçla hizmet ettiklerini kaydetti:

"Karsan olarak ulaşıma sadece araç değil, vizyon da katıyoruz. Bugün 3 kıtada, 27 ülkede, 2 bini aşkın elektrikli aracımızla geleceğin şehirlerine hizmet ediyoruz.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip Otonom e-ATAK modelimizle bugüne kadar gerçek trafik koşullarında 100 bin kilometreyi aştık ve 35 binden fazla yolcu taşıdık. Bu sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında toplu ulaşımda bir paradigma değişimidir."

"Çoğu Avrupa ülkesinden tekrarlanan siparişler sağladı"

Frost & Sullivan Analisti Saideep Sudhakar ise ödül ve Karsan hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sıfır karbonlu şehirlerin bir sonraki dalgası, güvenliği iyileştirme ve işletme maliyetlerini düşürme gibi kritik zorlukları ele almak için otonom araçlara odaklanacak. Karsan’ın otonom otobüsü Otonom e-ATAK, sıfır emisyonlu geçiş sağlıyor ve trafikteki insan hatalarını ortadan kaldırıyor.

Araç, tanımlanmış rotalardaki yol ve çevre koşullarını algılayarak insan kontrolüne olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ayrıca, yaklaşan duraklar, durma süreleri, yolcu biniş ve inişlerini yönetme ve kavşaklara, geçitlere ve trafik ışıklarına yanıt verme gibi sürücüsüz operasyonlar da gerçekleştirebiliyor.

Karsan otobüsleri ayrıca kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti ve yolcu konforu ile rakip markaları geride bırakıyor. Türkiye minibüs pazarındaki 50 yıllık mirası ve Avrupa ülkelerinin ulaşım ihtiyaçları hakkındaki kapsamlı bilgisi, iklim dostu minibüs ürünleri geliştirmedeki başarısına daha da katkıda bulunuyor.

Karsan Ar-Ge'den üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerine kadar tüm otomotiv değer zincirini yönetiyor ve bu sayede toplu taşıma sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini hızlandırabiliyor. Karsan'ın dağıtım ve satış sonrası hizmetlere yaptığı yoğun yatırımlar çoğu Avrupa ülkesinden tekrarlanan siparişler sağladı."