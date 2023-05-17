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Kasko fiyatları 3 katına çıktı

Kasko ve zorunlu trafik sigortasında ortalama tazminat ödemeleri 11 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu durum poliçe maliyetlerini de arttırırken, fiyatlar geçen seneye göre 3 kat yükseldi.

Haber Merkezi
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Yüksek döviz kuru, artan araç ve yedek parça fiyatları kasko fiyatlarını bir yılda üç katına çıkardı.

NTV’nin haberine göre, yılın ilk üç ayında, hasar dosyası başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigortasında 11 bin lira oldu.

Sigorta Sektörü Yetkilisi Muhammed Karakum, "Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar" derken geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl bin 200 liraya yapılan trafik poliçesinin ise bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti.

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