"Kimse mevcut ÖTV baremi içerisinde kalamayacak"

Fransız üretici Citro­en, yenilediği C-SUV modeli C5 Aircross’un lansmanını İspanya Mallor­ca’da gerçekleştirdi. Modelin Kasım 2025 ortasında Tür­kiye pazarında yola çıkma­sı bekleniyor. Lansmanda so­rularımızı cevaplayan Citro­en Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, satış hedeflerinin son 1,5 aylık süreçte bin 500- 2 bin adet olacağını söyledi.

Bunun yüzde 5-10'nun tama­men elektriklilerden oluşa­cağını kaydeden Duran, uzun menzilli seçeneğin ve PHEV versiyonun 2026’da fiyat po­zisyonlamasına göre şekille­neceği aktardı. 2026’da ise 11 bin adet planladıklarını ifade eden Duran, şunun da altını çizdi: “Tabi bunların hepsi te­darikle ilgili. ÖTV’yi de kesti­remiyoruz. Kur, yukarı doğru gidiyor. C-SUV tamamen yüz­de 90’a çıktığı zaman, pazarda­B-SUV’a doğru keskin bir geçiş yaşanacak. Bu sefer C3 Airc­ross daha göz önünde olmaya başlayacak. Ama tabi bu amiral gemisi. Fiyatı sağlıklı bir yerde tutturabilirsek. Kurun hareke­ti doğrultusunda 2026’da kim­se mevcut ÖTV baremi içeri­sinde kalamayacak.”

"Dolu C5 Aircross’u yüzde 80’de çok tutamayız"

ÖTV oranının yüzde 80’den yüzde 90’a geçiş sınırı 2 mil­yon 370 bin lira. Sene sonu­na kadar yeni C5 Aircross’un baz paketinin bile neredeyse yüzde 90 seviyesine çıkma­sını beklediklerini aktaran Bora Duran, “Zaten Plus ve Max olmak üzere iki paketi­miz var. Plus da yeterince do­lu bir paket. Yüksek olasılık­la onu 80’de tutamayacağız, 90’da olabilir. Kur beklentisi de 51’ler 51,5’lar bandında ola­cak. Oraya kadar baz paketi tutarız. Elektrikliyi de yüzde 25’te tutarız. Mevcut ÖTV ba­remleri içinde kalmak zorla­şacak. C-SUV segmenti ister istemez küçülmeye başlaya­cak. 2,7 - 2,8 bandında araç alı­mı yapacak kitle bence çok da­ha kısıtlı. O paralar başka yere gidiyor, rekabet de başka yer­lere gidiyor” dedi.

Elektrikli araçlarda ÖTV avantajının süreceğini dile ge­tiren Bora Duran, “Yeni tekno­lojiye biz çok hızlı adapte olu­yoruz. Togg ve Tesla’nın çok önemli etkileri var. Yüzde 35- 40 bandından elektrikli satıyo­ruz. Citroen dünyasında ilk 3 pazar içerisinde olmak istiyo­ruz. Üçüncülük bizim için her zaman hedef. 2025 senesini 70 - 71 bin adet, belki biraz daha üzerinde bir adetle kapatmayı düşünüyoruz. Şu anda 46 bin 500 seviyesindeyiz. Bu da bi­zim için yaklaşık yüzde 5,5 pay anlamına geliyor. Elektrikli araç pazarı bu sene 170-175 bin bandında kapanacaktır. Bura­dan yaklaşık 11 bin adet satsak, yüzde 6,5-7 gibi payımız olur maksimum. Senenin başından gelmiş olsaydık C3 ve C3 Airc­ross’la çok daha fazla pay alır­dık” diye konuştu.

"Pazar 1,3 milyonu aşar, İtalya’yı geçmeye çalışırız"

Sene başından beri en iyi pazar senaryosu Stellantis gu­rubunda. Buna atıfta bulunan Bora Duran, “Biz sene başında en iyimser senaryoda 1,2 mil­yon araç pazarının elektrikli­de 120 bin seviyesinde plan­lıyorduk. İyimserin de üzeri­ne çıktı. Pazar 1 milyon 320 bin seviyelerine gidecek gibi duruyor. Tedarikle doğrudan bağlantılı. Mesela Stellantis fabrikalarını 2 hafta kapata­cak. Bunun bize etkilerini şu anda tahmin edemiyoruz. İs­tediğimiz adetleri alabilirsek, ne gelirse satarız. Geçen sene 61 binin biraz üzerindeydik ve 4,9 pazar payımız vardı. 2023 senesi rekordu, 63 bin 500 adetle yüzde 5,1 yaptık. Böy­lece rekor pazar payına ulaş­tık. Bu sene 5,5 yaparsak tarihi bir rekor kırmış olacağız. 5 ay boyunca C3 - C3 Aircross’u­muz da yoktu üstelik. İtalya ile ikincilik için savaşacağımıza inanıyoruz, ikinci veya üçün­cü pazar oluruz” dedi.

"Rekabet çetin, kârlılıklar düştü"

Pazarda artan talebi öncelik­le filo satışlarına bağladıkları­nı anlatan Bora Duran, buna ye­ni oyuncuların da katkısının ol­dukça fazla olduğunu söyledi. Bu sene perakendedeki talebin de çok fazla olduğunu ifade eden Duran sözlerine şöyle son verdi: “Kârlılık geçen senelere göre pa­ralel değil. Geçen senelerin al­tında. Rekabet çok çetin. Özel­likle HTA tarafı yumruk kavga­sına döndü. Herkes birbirinden pazar payı çalmaya çalışıyor. O tarafta kârlılık anlamına sıkın­tı var. Bireysel otomobillerde zaten kârlılık kaygımız olmadı, pazarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çok parlak kârlılıklara sahip ol­duğumuzu söyleyemeyeceğim. Bu sektörün tamamında hatta global için de geçerli. Gördüğü­müz en hızlı son çeyreklerden bir tanesini geçireceğimize ina­nıyorum. Krediler geriye doğru gelmeye başladı. Özellikler HTA tarafı belirli bir ivmeyle gider. Oradaki ÖTV avantajından da yararlanacaktır.”

15 Kasım'da Türkiye’de yola çıkıyor

Yeni Citroen C5 Aircross, kasım ortasında Türkiye pazarına giriş yapacak. Tasarımın yanında iç mekan da baştan aşağı yenilendi. 2 farklı donanım seçeneğiyle gelecek olan model, STLA platformunu kullanıyor. Yani Peugeot 3008 ile Opel Grandland ile aynı platform. Aracın uzunluğu 150 mm artarak 4652 mm’ye ulaştı. Yükseklik ise önceki versiyona göre 1660 mm’ye düştü. Ama 200 mm yerden yükseklik korunmuş. Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 60 mm arttı. Citroën'de bir ilk olan 20 inç jantlar kullanılacak. Bagaj hacmi 565 litrenin üzerinde. Koltuklar yatırıldığında bu alan 1660 litrenin üzerine çıkıyor. İçeride ön konsolda dikey bir ekran konumlandırılmış. Kanepe tasarımı sürüyor. Konfor, üst düzey modellere yakın. Arka koltuklar 33 dereceye kadar yatıyor.

Elektrikli ve hibrit motor ile geliyor

Yeni Citroen C5 Aircross, ilk etapta 2 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunların ilki ailenin diğer üyelerinden de tanıdığımız 48V hibrit teknolojisi. 1.2 litrelik benzinli versiyon karma WLTP döngüsünde 950 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Model, 145 beygir gücünde. Şehir içinde sürüş yüzde 50'ye varan oranda elektrikli kullanıma imkan sağlıyor. Sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor. İkinci seçenek ise elektrikli, 210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 520 kilometre menzil sunuyor. Aracın %20’den %80’e şarj süresi de hızlı şarj istasyonunda 160 kW ile 30 dakika.