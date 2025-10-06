"Kimse mevcut ÖTV baremi içerisinde kalamayacak"
İspanya Mallorca’da yapılan C5 Aircross’un sürüş etkinliğinde konuşan Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, yıl sonuna kadar modelden 2 bin adede yakın satacaklarını söyledi. ÖTV sistemine de değinen Duran, “Kur, yukarı doğru gidiyor. Fiyatlar ÖTV kaynaklı artacak. 2026’da kimse mevcut ÖTV içinde kalamayacak” dedi.
Fransız üretici Citroen, yenilediği C-SUV modeli C5 Aircross’un lansmanını İspanya Mallorca’da gerçekleştirdi. Modelin Kasım 2025 ortasında Türkiye pazarında yola çıkması bekleniyor. Lansmanda sorularımızı cevaplayan Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, satış hedeflerinin son 1,5 aylık süreçte bin 500- 2 bin adet olacağını söyledi.
Bunun yüzde 5-10'nun tamamen elektriklilerden oluşacağını kaydeden Duran, uzun menzilli seçeneğin ve PHEV versiyonun 2026’da fiyat pozisyonlamasına göre şekilleneceği aktardı. 2026’da ise 11 bin adet planladıklarını ifade eden Duran, şunun da altını çizdi: “Tabi bunların hepsi tedarikle ilgili. ÖTV’yi de kestiremiyoruz. Kur, yukarı doğru gidiyor. C-SUV tamamen yüzde 90’a çıktığı zaman, pazardaB-SUV’a doğru keskin bir geçiş yaşanacak. Bu sefer C3 Aircross daha göz önünde olmaya başlayacak. Ama tabi bu amiral gemisi. Fiyatı sağlıklı bir yerde tutturabilirsek. Kurun hareketi doğrultusunda 2026’da kimse mevcut ÖTV baremi içerisinde kalamayacak.”
"Dolu C5 Aircross’u yüzde 80’de çok tutamayız"
ÖTV oranının yüzde 80’den yüzde 90’a geçiş sınırı 2 milyon 370 bin lira. Sene sonuna kadar yeni C5 Aircross’un baz paketinin bile neredeyse yüzde 90 seviyesine çıkmasını beklediklerini aktaran Bora Duran, “Zaten Plus ve Max olmak üzere iki paketimiz var. Plus da yeterince dolu bir paket. Yüksek olasılıkla onu 80’de tutamayacağız, 90’da olabilir. Kur beklentisi de 51’ler 51,5’lar bandında olacak. Oraya kadar baz paketi tutarız. Elektrikliyi de yüzde 25’te tutarız. Mevcut ÖTV baremleri içinde kalmak zorlaşacak. C-SUV segmenti ister istemez küçülmeye başlayacak. 2,7 - 2,8 bandında araç alımı yapacak kitle bence çok daha kısıtlı. O paralar başka yere gidiyor, rekabet de başka yerlere gidiyor” dedi.
Elektrikli araçlarda ÖTV avantajının süreceğini dile getiren Bora Duran, “Yeni teknolojiye biz çok hızlı adapte oluyoruz. Togg ve Tesla’nın çok önemli etkileri var. Yüzde 35- 40 bandından elektrikli satıyoruz. Citroen dünyasında ilk 3 pazar içerisinde olmak istiyoruz. Üçüncülük bizim için her zaman hedef. 2025 senesini 70 - 71 bin adet, belki biraz daha üzerinde bir adetle kapatmayı düşünüyoruz. Şu anda 46 bin 500 seviyesindeyiz. Bu da bizim için yaklaşık yüzde 5,5 pay anlamına geliyor. Elektrikli araç pazarı bu sene 170-175 bin bandında kapanacaktır. Buradan yaklaşık 11 bin adet satsak, yüzde 6,5-7 gibi payımız olur maksimum. Senenin başından gelmiş olsaydık C3 ve C3 Aircross’la çok daha fazla pay alırdık” diye konuştu.
"Pazar 1,3 milyonu aşar, İtalya’yı geçmeye çalışırız"
Sene başından beri en iyi pazar senaryosu Stellantis gurubunda. Buna atıfta bulunan Bora Duran, “Biz sene başında en iyimser senaryoda 1,2 milyon araç pazarının elektriklide 120 bin seviyesinde planlıyorduk. İyimserin de üzerine çıktı. Pazar 1 milyon 320 bin seviyelerine gidecek gibi duruyor. Tedarikle doğrudan bağlantılı. Mesela Stellantis fabrikalarını 2 hafta kapatacak. Bunun bize etkilerini şu anda tahmin edemiyoruz. İstediğimiz adetleri alabilirsek, ne gelirse satarız. Geçen sene 61 binin biraz üzerindeydik ve 4,9 pazar payımız vardı. 2023 senesi rekordu, 63 bin 500 adetle yüzde 5,1 yaptık. Böylece rekor pazar payına ulaştık. Bu sene 5,5 yaparsak tarihi bir rekor kırmış olacağız. 5 ay boyunca C3 - C3 Aircross’umuz da yoktu üstelik. İtalya ile ikincilik için savaşacağımıza inanıyoruz, ikinci veya üçüncü pazar oluruz” dedi.
"Rekabet çetin, kârlılıklar düştü"
Pazarda artan talebi öncelikle filo satışlarına bağladıklarını anlatan Bora Duran, buna yeni oyuncuların da katkısının oldukça fazla olduğunu söyledi. Bu sene perakendedeki talebin de çok fazla olduğunu ifade eden Duran sözlerine şöyle son verdi: “Kârlılık geçen senelere göre paralel değil. Geçen senelerin altında. Rekabet çok çetin. Özellikle HTA tarafı yumruk kavgasına döndü. Herkes birbirinden pazar payı çalmaya çalışıyor. O tarafta kârlılık anlamına sıkıntı var. Bireysel otomobillerde zaten kârlılık kaygımız olmadı, pazarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çok parlak kârlılıklara sahip olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Bu sektörün tamamında hatta global için de geçerli. Gördüğümüz en hızlı son çeyreklerden bir tanesini geçireceğimize inanıyorum. Krediler geriye doğru gelmeye başladı. Özellikler HTA tarafı belirli bir ivmeyle gider. Oradaki ÖTV avantajından da yararlanacaktır.”
15 Kasım'da Türkiye’de yola çıkıyor
Yeni Citroen C5 Aircross, kasım ortasında Türkiye pazarına giriş yapacak. Tasarımın yanında iç mekan da baştan aşağı yenilendi. 2 farklı donanım seçeneğiyle gelecek olan model, STLA platformunu kullanıyor. Yani Peugeot 3008 ile Opel Grandland ile aynı platform. Aracın uzunluğu 150 mm artarak 4652 mm’ye ulaştı. Yükseklik ise önceki versiyona göre 1660 mm’ye düştü. Ama 200 mm yerden yükseklik korunmuş. Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 60 mm arttı. Citroën'de bir ilk olan 20 inç jantlar kullanılacak. Bagaj hacmi 565 litrenin üzerinde. Koltuklar yatırıldığında bu alan 1660 litrenin üzerine çıkıyor. İçeride ön konsolda dikey bir ekran konumlandırılmış. Kanepe tasarımı sürüyor. Konfor, üst düzey modellere yakın. Arka koltuklar 33 dereceye kadar yatıyor.
Elektrikli ve hibrit motor ile geliyor
Yeni Citroen C5 Aircross, ilk etapta 2 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunların ilki ailenin diğer üyelerinden de tanıdığımız 48V hibrit teknolojisi. 1.2 litrelik benzinli versiyon karma WLTP döngüsünde 950 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Model, 145 beygir gücünde. Şehir içinde sürüş yüzde 50'ye varan oranda elektrikli kullanıma imkan sağlıyor. Sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor. İkinci seçenek ise elektrikli, 210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 520 kilometre menzil sunuyor. Aracın %20’den %80’e şarj süresi de hızlı şarj istasyonunda 160 kW ile 30 dakika.