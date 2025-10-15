Küresel elektrikli araç satışları eylülde rekor kırdı: 2 milyon aşıldı

Dünya genelinde elektrikli araç satışları eylülde 2,1 milyon adede ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion’ın verilerine göre, satışlar aylık bazda yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 24 arttı.

Bu güçlü artışla birlikte ocak-eylül döneminde toplam 14,7 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışa işaret ediyor.

Çin açık ara liderliğini sürdürüyor

Dünyada geçen ay satılan 2,1 milyon elektrikli aracın 1,3 milyonu Çin’de kayıtlara geçti.

Ülkede ocak-eylül döneminde satışlar yüzde 24 artışla 9 milyona ulaştı. Böylece, yılın ilk 9 ayında satılan her 10 elektrikli araçtan 6’sı Çinli tüketiciler tarafından satın alındı.

Uzmanlara göre Çin’in üretim kapasitesi, batarya tedarik zinciri ve devlet destekli politikalar, ülkenin bu alandaki açık farkla liderliğini pekiştiriyor.

Avrupa’da 427 bin satışla yeni zirve

Avrupa da elektrikli araç satışlarında rekor kırdı. Eylül ayında 427 bin adet elektrikli araç satıldı; bu, aylık bazda yüzde 55, yıllık bazda ise yüzde 36 artış anlamına geliyor.

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya, Avrupa’nın en güçlü büyüme gösteren pazarları arasında yer aldı. Bölgedeki toplam satışlar yılın 9 ayında yüzde 32 artışla 3 milyon adede ulaştı.

Avrupa’da özellikle yeni emisyon standartlarının yürürlüğe girmesi ve enerji dönüşüm teşvikleri satışları destekledi.

ABD’de teşvikler öncesi satış patlaması

ABD Başkanı Donald Trump döneminde elektrikli araçlara yönelik federal vergi teşviklerinin 30 Eylül’de sona ermesi, tüketicileri eylül ayında alım yapmaya yöneltti.

Kuzey Amerika genelinde (ABD, Kanada, Meksika) satışlar yılın 9 aylık döneminde yüzde 11 artışla 1,5 milyon adede çıktı. Ancak teşviklerin sona ermesiyle birlikte dördüncü çeyrekte satışların keskin şekilde düşmesi bekleniyor.

Dünyanın geri kalanı da hızla büyüyor

Küresel ölçekte Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki ülkelerde de elektrikli araç satışları hızla artıyor. Bu bölgelerde yılın 9 ayında satışlar yüzde 48 artışla 1,2 milyon adede ulaştı.

Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki pazarlar, özellikle uygun fiyatlı kompakt modellerin devreye girmesiyle büyüme potansiyeli taşıyor.

Rho Motion: Tarihi eşik aşıldı

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, satış verilerini değerlendirdi:

"Dünyada ilk kez bir ayda 2 milyon elektrikli araç satıldı. Bu artış, Çin, Avrupa ve ABD gibi büyük pazarlardaki rekor talepten kaynaklandı. Yılın 9 ayında ise satışlar yüzde 26 artışla 14,7 milyona ulaştı."