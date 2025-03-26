Küresel elektrikli araç satışlarında lider Çin! Dünyanın geri kalanını ikiye katladı

2024'te tüm araç satışlarının yüzde 20'sini elektrikli araç satışları oluşturdu.. Küresel elektrikli araç satışları geçen sene 17 milyonu aşarken, Çin'de 2024'te gerçekleşen 11,3 milyonu bulan elektrikli araç satışı, tek başına dünyanın geri kalanındaki tüm satışların neredeyse iki katını oluşturdu.

Çin'de 2019'da bir milyon olan toplam elektrikli araç satışı, 2024'te 11,3 milyon seviyesine ulaşarak 10 kattan fazla büyüdü. 2024'ye ABD'deki elektrikli araç satışları 1,5 milyon, Avrupa'da 3,2 milyon ve dünyanın geri kalanında 1,3 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Her 3 elektrikli aracın ikisi Çin'de satıldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, geçen yılki küresel elektrikli araç satışlarının yaklaşık üçte ikisi Çin'de gerçekleşirken, ülkedeki satışlar yıllık bazda yüzde 40 büyüme gösterdi.

AA muhabirinin yağtığı habere göre, Çin'de uzun menzilli elektrikli araçlara talep artmaya devam ederken, hükümetin uyguladığı sübvansiyon içeren araç takas programı da satışlardaki büyümeyi destekledi.

Elektrikli araç satışları Avrupa'da zayıfladı

ABD'deki elektrikli araç satışları da 2024'te yıllık bazda yüzde 10 artışla 1,5 milyon oldu. Bu büyümede, yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi ve tüketicilere sağlanan elektrikli araç teşvikleri etkili oldu.

Avrupa'da ise elektrikli araç satışları 3,2 milyon olarak hesaplandı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satışlar, ağırlıklı olarak Almanya'daki zayıflamaya bağlı olarak, geçen yıl yüzde 6 geriledi. Sıfır emisyon araç zorunluluğunun yürürlüğe girdiği İngiltere ise ilk kez Avrupa ülkeleri arasında bataryalı elektrikli araç satışlarının lideri olarak öne çıktı.

2025'e dair öngörüler

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, bu yılki elektrikli araç satışlarının yüzde 18 artışla 20 milyonu aşması beklenirken, toplam satışların 12,9 milyonunu Çin'in oluşturacağı öngörülüyor. Avrupa ülkelerinde satışların yüzde 15 artışla 3,5 milyonu bulması, ABD ve Kanada'da ise bu yıl 2,1 milyon elektrikli araç satılması bekleniyor.